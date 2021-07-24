35 kişi hayatını kaybetmişti! Saldırının failleri yakalandı

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Alaturka Online
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Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, başkent Bağdat’ta Şii nüfusunun yoğun olduğu Sadr bölgesinde 19 Temmuz’da gerçekleştirilen kanlı saldırının faillerinin yakalandığını duyurdu.

Saldırının arkasındaki kişilerin adalete teslim edildiğini söyleyen el-Kazımi, “Sadr bölgesinde meydana gelen saldırıda hayatını kaybeden ve yaralananların ailelerinin gözyaşları ve çektiği acı güvenlik güçlerini teröristleri yakalama konusunda hırslandırdı” ifadelerini kullandı.

Irak’ın başkenti Bağdat’taki Sadr bölgesinde bir halk pazarında bayram arifesinde saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 35 kişi hayatını kaybederken, 50 kişi de yaralanmıştı. Saldırıyı 2017 yılının sonunda Irak’tan çıkarılan terör örgütü IŞİD üstlenmişti.

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