357 hakim ve savcı atama kararı yayımlandı

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığı, Adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcısı adayları ile idari yargı hakim adaylarının 12 Mart günü yapılan kura sonucuna göre yapılan atamaları Resmi Gazete’de yayımlandı.



Buna göre 261 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile 96 idari yargı hakim adayının görev yerleri tek tek sıralandı.

KURALAR 12 MART’TA ÇEKİLDİ

Buna göre, 261 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile 96 idari yargı hakim adayı, 12 Mart’ta yapılan ad çekme sonucu HSK tarafından atandı.

Ad çekme usulüyle naklen yapılan atamalar 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 13. maddesi gereğince gerçekleştirildi.



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