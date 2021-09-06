35’i öldü, 100’ünün karnı delindi! Kars’ta endişelendiren olay

Kars’ta yedikleri ottan zehirlenen 35 büyükbaş hayvan öldü. 100 hayvan ise zehirlendi. Zehirlenen hayvanlar karınlarına veteriner hekimlerce açılan delik sonucu ölmekten son kurtuldu.

Kars’ın Susuz ilçesine bağlı Çamçavuş köyünde hayvanlarını Kars Barajı kenarında otlatan köylüler, hayvanların baraj suyunun çekilmesiyle birlikte göl etrafında yetişen otlardan yedikten sonra zehirlendiğini ileri sürdü.

35 HAYVAN ÖLDÜ, 100 HAYVANIN KARNI DELİNDİ

Çobanların haber vermesiyle zehirlenen hayvanlardan bazılarını kesen köylüler, köye veteriner hekim çağırdı. Veteriner hekimler kontrolünde zehirlenen ve midesi şişen büyükbaş hayvanlardan 100 tanesinin karınlarına delik açılmak suretiyle hayvanlar ölmekten kurtulurken, yaklaşık 35 hayvan ise öldü.

Baraj etrafında çıkan otların hayvanlarını zehirlediğini ileri süren köylüler, “50 hayvan öldü, veterinerlerin bıçakla yaraladığı hayvanlar var. Gazını çıkartmak için hayvanlar ot gaz yaptığı için akciğeri patlatmış. 50 tanesi öyle öldü. Yaralı da 100 hayvan var akşam veterinerler burada çalışıyordu” dedi.

NEFES ALAMIYORLARDI

Hayvanların bazılarını kestiğini belirten köylüler, “Hayvanlar zehirlendiler. Oradan buraya gelene kadar orada düşen hayvanlar vardı. Telef olanlar vardı. Tabi bıçak yoktu yanımda ben bıçakla gittim buradan orada düşenleri mecbur kaldık kesmeye, çünkü artık nefes alamıyordu. Kese kese geldim buraya kadar yolda kestim, hayvanlar düşüyordu” diye konuştu.

YETKİLİLER HAREKETE GEÇTİ

Öte yandan Çamçavuş köyünde yaşanan hayvan ölümleri Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerini de harekete geçirdi. Bölgeye gelen ekipler, telef olan hayvanlardan numune aldı. Hayvanlardan alınan numunelerin tahlilleri yapılacak. İHA

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