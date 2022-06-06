3600 ek gösterge için kritik gün… Bugün açıklanacak

Milyonlarca memur ve yüz binlerce memur emeklisinin gözü kulağı bugünkü Kabine toplantısında… Cumhurbaşkanı Erdoğan 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin açıklama yapacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 15 günlük aradan sonra toplanıyor. Beştepe’de saat 14.00’da başlayacak toplantıda üç önemli konunun görüşülmesi bekleniyor.

Toplantının ana gündem maddesi 3600 ek gösterge… Dün AKP Kızılcahamam Kampı’nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bilindiği gibi uzunca bir süredir çalışan ve emekli memurlarımızla ilgili 3600 ek gösterge diye bilinen bir hazırlık yürütüyoruz. Nihayet bu çalışmayı tamamladık ve Meclisimizin takdirine sunma safhasına getirdik. Yarın Bakanlar Kurulu toplantısının ardından bu hazırlığı detaylarıyla açıklayacağım” dedi.

KİRA ARTIŞI VE SURİYE’YE OPERASYON

Toplantıda fahiş kira artışları konusunun masaya yatırılması bekleniyor. Kiracı ve mal sahibini orta yolda buluşturacak sabit oran formülü üzerinde duruluyor. Kabine’nin önemli gündem maddeleri arasında Suriye’ye yapılmasını planlanan operasyon da yer alıyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın operasyona ilişkin hazırlıkları Cumhurbaşkanı ve Kabine üyeleriyle paylaşacak.

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