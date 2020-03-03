3600 ek gösterge son durumu ne? 3600 ek gösterge meclise geldi mi?

Yüzbinlerce memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge ile maaşlar artacak. Özellikle polis memurları, öğretmenler ve din görevlilerinin yakından takip edilen 3600 ek göstergede son durum için süreç merakla takip ediliyor.

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM

Ömer Çelik, polis, öğretmen, din adamı ve hemşirelere verilen 3 bin 600 ek gösterge sözü hakkındaki soruyu şu şekilde cevapladı:

3600 ek gösterge hakkında sorulan soruyu yanıtlayan Ömer Çelik; Çalışmaların sürdüğünü bu çalışmaların sona ermesinin ardından polis, hemşire, din görevlisi ve öğretmenlere 3 bin 600 ek gösterge verilmesiyle ile ilgili ekonomik disiplinle uygun takvime yerleştireceğini açıkladı. Ömer Çelik 3600 ek gösterge hakkında zamanın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklanacağını belirtti.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Memurların, aylık maaşlarının, emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük rol taşıyan ek gösterge önemli bir unsurdur. Ek göstergenin yüksek olması emekli aylığı ve emekli ikramiyesinin de yüksek olacağı anlamına gelmektedir. Bu nedenle memurlar bulunmuş oldukları unvanlarının 1. derece kadrolar için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler. Bu durumdan dolayı da ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranları ya da maaş miktarları aynı olmaz.

Bu sebepten dolayı da bir süredir 3600 ek gösterge için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 3600 ek göstergenin yürürlüğe girmesinin ardından öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polislerin maaşlarında artış olacak.