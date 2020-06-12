3600 hayal oldu

Seçim meydanlarında en çok dillendirilen vaatlerin başında “3600 ek gösterge” geliyordu. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da son üç seçimde vatandaşlara “3600 ek gösterge sözü vermiş, “Polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerimizin emeklilik ek göstergelerini 3600’e çıkaracağız” demişti.

Ancak memura 3600 ek gösterge hayal oldu. Özellikle polis, öğretmen, sağlık personeli ve din görevlilerini ilgilendiren 3600 ek gösterge rafa kaldırıldı.

ATEŞ BİLE ÖLÇTÜLER

Memurun 3600 ek gösterge talebi son olarak TBMM’de bekçilerle ilgili kanun teklifi ele alınırken gündeme geldi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “7 Haziran seçimi öncesi polise 3600 ek gösterge sözü verdiniz. 1 Kasım seçimi öncesi yine verdiniz. 24 Haziran seçiminde partinizin Genel Başkanı o polisleri de şahit tutarak 3600 ek gösterge sözü verdi.

Maç olur, polis çalışır, pandemi olur ateş ölçer ama 3600 ek gösterge sözünü tutmadınız” dedi. Özel’in bu sözlerine TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AKP Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç yanıt verdi.

Güvenç, “3600 ek gösterge konusu çok konuşuluyor. Doğru da tartışılmıyor, çok önemli bir konu, kamu personeli bu konuda umuda sevk ediliyor. Çözümü zor” açıklaması yaparak 3600 konusunda umut vermedi.

MHP’DEN TEPKİ GELDİ

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ise “Cumhur İttifakı olarak söz verilen 3600 yerine getirilmeli” açıklaması yaptı. CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım da “2018 Haziran ayı öncesi ‘90 gün içerisinde polisimize, öğretmenimize, din görevlilerimize, sağlık personelimize 3600’ü vereceğiz’ dediniz. Hani nerede?” diye sordu.