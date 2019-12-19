377 terör gazisinin maaşını kestiler!

Terörle mücadelede yaralanarak gazi olanların erken emeklilik hakkı ellerinden alındı. Bu durumda olan 377 gazinin maaşları kesildi. Meclis’te ekim ayında kabul edilen torba kanunla yapılan değişiklik yürürlüğe girdi. Terörle mücadelede yaralanarak gazi olanlardan çalışabilir durumda bulunanlar, yapılan yasal değişiklik sonucu artık erken emekli olamıyor.

Gazilerin, askerlik ya da gazilik öncesi sigorta giriş primleri silinince bu haklarını da kaybetti. Resmi kurumlarda çalışıp emeklilik hakkı kazanan 1 Ocak 2014 tarihinden önce emekli olan 377 terör gazisinin maaşları 17 Aralık 2019 tarihi itibarıyla kesildi. CHP İzmir Milletvekili eski teğmen Mehmet Ali Çelebi, bu düzenleme Meclis’te oylamaya sunulduğunda uyarılarda bulunmuş ve bu konuda kanun teklifi de vermişti. Çelebi SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“BÜTÇEYİ Mİ KURTARACAK?”

“Gazilerin bu hakkı ellerinden alındı. Pozitif ayrımcılık gösterilmesi anayasada yer alıyor ama uygulanmıyor. Emekli olmak için 60-65 yaşını bekleyecekler. Yeni uygulama ile birlikte emekli edilenler işlerini kaybetmiş olacaklar. 15 Temmuz’da yaşanan hain darbe girişimi sonrası kurulan Türkiye Şehit Yakınları Vakfı için toplanan 309 milyon liranın nerede olduğu bilinmezken, itibardan da tasarruf edilmezken böyle bir düzenlemenin yapılması vicdanları yaralar. Bütçe 377 kişinin emekli maaşıyla kurtulacaksa kurtulsun.”