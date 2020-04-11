39 lira 24 kuruş – Yılmaz Özdil yazdı.

Yılmaz Özdil’in “39 lira 24 kuruş” başlıklı 11 Nisan 2020 tarihli köşe yazısını okumak yerine dinlemek istiyorsanız sizin için özel hazırladığımız sesli makale okuyamıyorum dinliyorum videomuz.

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39 lira 24 kuruş – Yılmaz Özdil

Ocak 2020…

Sadece üç ay önceydi.

Asrın liderimiz izah etti.

“Hamdolsun, Türkiye ekonomide şu anda ciddi bir sıçrama noktasında, biz bu büyük hamleleri yaparken, gerek batı, gerek dışımızdaki dünya, Türkiye’yi ciddi manada kıskanıyor” dedi.

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– ABD 2.2 trilyon dolarlık destek paketi açıkladı, her vatandaşa 1.200 dolar nakit ödenecek, ayrıca çocuk başına 500 dolar verilecek.

– Kanada 82 milyar dolarlık destek paketi açıkladı, işini kaybeden herkese kişi başına her ay 2 bin dolar ödüyor.

– Almanya 750 milyar euroluk destek paketi açıkladı, dükkanı kapanan serbest meslek sahibi herkese en az 9’ar bin euro ödeniyor.

– İngiltere 362 milyar sterlin destek paketi açıkladı, esnaf mahiyetindeki 700 bin küçük işletmeye 10’ar bin sterlin nakit ödüyor, işini kaybedene 2 bin 500 sterlin nakit veriyor.

– Fransa 373 milyar euroluk destek paketi açıkladı, bunun 45 milyar eurosu geçici olarak işten çıkarılanlara nakit ödenmek üzere ayrıldı, küçük işletmelerin elektrik, su, doğalgaz faturaları donduruldu.

– İtalya 400 milyar euroluk destek paketi açıkladı.

– İspanya 200 milyar euroluk destek paketi açıkladı.

– Avusturya’da kimse işten çıkarılmıyor, dara düşen şirketler kısa süreli çalışmaya geçiyor, kısa süreli çalışmada bütün çalışanların maaşının yüzde 90’ını devlet ödüyor.

– Belçika’da personel çalıştıran bütün küçük işletmelere her ay 4’er bin euro ödeniyor, kuaförlere her ay 2’şer bin euro ödeniyor.

– Güney Kore’de düşük ve orta gelirli 14 milyon haneye, bir kereye mahsus 7.5 milyar dolar nakit ödeme yapılıyor, bunun 6 milyar dolarını hükümet, 1.5 milyar dolarını belediyeler veriyor.

– Japonya bir trilyon dolarlık destek paketi açıkladı, esnaf mahiyetindeki bütün küçük işletmelere 18’er bin dolar nakit veriyor, her haneye 2.800’er dolar nakit veriyor, her çocuk başına 91’er dolar nakit veriyor.

– Dünyanın en yoksul ülkelerinden Kongo’da, vatandaşlar iki ay boyunca elektrik ve su faturası ödemeyecek, faturaları devlet üstlendi.

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Gerek batının, gerek dışımızdaki dünyanın ciddi manada kıskandığı Türkiye’de ücretsiz izne çıkarılanlara günlük 39 lira 24 kuruş ödenecek.

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Ekonomide ciddi sıçrama noktasında olmasaydık, hamdolsun 39 lira 24 kuruşu rüyamızda bile göremezdik, 39 lira 23 kuruşa şükrederdik.

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Bir toplum maskeyle ağzını burnunu kapatacağına, hâlâ gözünü kulağını kapatıyorsa… Dünya liderleri bizim asrın liderimizi kıskanmasın da naapsın kardeşim!

Yılmaz Özdil

Yılmaz Özdil köşe yazılarını yayınlandığı anda ilk siz dinlemek istiyorsanız buraya tıklayarak Alaturka Youtube kanalımıza abone olun.