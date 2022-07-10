3’üncü kez kansere yakalanan Cemre Uçaryılmaz Metin hayatını kaybetti

Kanserle mücadelesini iki kez kazanan Cemre Uçaryılmaz Metin (27), vefat etti. Hücresel ve moleküler tıp alanında yüksek lisans yapan başarılı bir öğrenci olan Cemre, ABD’de doktora yapmaya da hak kazanmıştı.

Balıkesirli merhum doktor Yücel Uçaryılmaz ile Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Figen Uçaryılmaz’ın kızı olan Cemre Uçaryılmaz Metin, Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nü bitirdi. Cemre, son sınıfta kemik kanserine yakalandı. Zorlu tedavi sürecinde 7 ameliyat, 5 kemoterapi ve 37 radyoterapi seansı aldı. Cemre kanseri yenip, hem sağlığına kavuştu hem de okulunu onur derecesiyle bitirdi.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Koç Üniversitesi’nde ‘hücresel ve moleküler tıp’ alanında yüksek lisans yapan Cemre, kanser hastalarına umut olacak çalışmalar yapmaya başladı. Bir Genetikçinin Dünyası adlı blogu ile de tanınan Cemre Uçaryılmaz Metin, ABD’de doktora yapmaya da hak kazandı.

Geçtiğimiz şubat ayında kanser üçüncü kez nüksetti. Yeniden ameliyat olup, tedavi görmeye başlayan Cemre’den bugün acı haber geldi. Cemre, 2021 yılı aralık ayında, sağlık sorunları sırasında hep yanında olan ve 2 kez kanseri onunla yendiğini söylediği Umut Metin ile evlenmişti. (DHA)