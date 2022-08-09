3Y ile mücadele lafta kaldı!

AKP iktidarında, 4.3 milyon hane devlet yardımı olmadan geçinemiyor. Yolsuzluk iddialarına her gün bir yenisi ekleniyor. Yasaklar ise geceleri müzik kısıtlamasının ardından, sanatçıların konserlerine kadar uzandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Eylül 2002’de bir televizyon programında “Biz yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklarla yani 3 Y ile mücadele etmek için iktidara geliyoruz” demişti.

Deniz AYHAN

Melek Mosso, Ceza, Aynur Doğan, Metin-Kemal Kahraman, Mem Ararat, Matthaios Tsahouridis, Apolas Lermi, Niyazi Koyuncu gibi isimlerin yanı sıra Anadolu Fest de yasaklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Eylül 2002’de bir televizyon programında “Biz yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklarla yani 3 Y ile mücadele etmek için iktidara geliyoruz” demişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yalnızca 2022 yılında 4.3 milyon hanenin sosyal yardımlardan yararlanmak durumunda kaldığını açıkladı. 2021 yılında ise 5 milyon 903 bin 515 aile sosyal yardımlardan faydalandı. Gıda yardımından yararlanan kişi sayısı 2021 yılında 2.5 misli arttı ve 11 milyon 369 bin 761’e yükseldi.

4.3 MİLYON EV MUHTAÇ

Beş müteahhidin aldığı ihaleler tartışılıyor, eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve eşinin kendi firmalarından bakanlığa 9 milyon liralık dezenfektan sattığı ortaya çıktı. Yolsuzluk haberlerine de erişim yasağı geldi. Salgın gerekçesiyle gece 24.00’den sonra canlı müzik yasağı getirildi. Tartışmalar üzerine yasak gece 01.00’e esnetildi. Konserler, öğrenci şenlikleri yasaklandı. Son olarak Eskişehir Valiliği kentte yapılan Anadolu Fest’i iptal etti.