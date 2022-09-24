4.5 milyonluk yatla FETÖ’cü mü kaçırıldı?

AKP’li vekil Zehra Taşkesenlioğlu ve boşanma aşamasında olduğu Ünsal Ban’ın 4.5 milyon Euro’ya aldığı iddia edilen yatla ilgili can alıcı sorular gündeme geldi.

Deniz AYHAN

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, AKP milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve boşanma aşamasındaki eşi hakkındaki önemli iddiaları TBMM gündemine taşıdı.

Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Çıray, Taşkesenlioğlu ve eşi Ünsal Ban’a ait, 4,5 milyon Euro‘luk Malta bandıralı yat ile FETÖ’cülerin yurt dışına kaçırıldığı iddiasına dikkat çekti.

Ban’ın Afrika’daki FETÖ okullarından getirilen öğrencileri Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi’ne aldığını belirten Çıray, Mengen’de 200 milyon lira değerindeki çiftlik ve otelin, tapu kayıtlarında Taşkesenlioğlu’nun danışmanı üzerine görüldüğünü belirtti.

Ban’ın İngiltere‘de Londra’nın batısında Chiswick bölgesinde iki şirketinin olduğunu kaydeden Çıray, şöyle devam etti: “Bu bölge İngiltere’ye kaçan FETÖ’cülerin tercih ettiği bir bölgedir. Ünsal Ban’ın bu şirketlerden birinin ortağı Halil Gökhan Özkal aynı zamanda Türkiye’deki Matrix Bilgi Dağıtım AŞ’de birlikte yönetim kurulu üyesidir. Bu şirketin borsa spekülasyonlarındaki tartışmalarda adının geçmesi tesadüf müdür?” AKP Mengen İlçe Başkan Yardımcısı iş adamı emlakçı müteahhit Tugay Kabasakaloğlu ile Ünsal Ban’ın ilişkisini de soran Çıray, Kabasakaloğlu’nun, Ban’ın Mengen’deki çiftliğinin satın alma işlemlerindeki rolünün de açıklanmasını istedi.

SORUŞTURMA NE OLDU?

Çıray, “Bunun karşılığında Kabasakaloğlu’na THK Üniversitesi’nden usulsüz diploma verilmiş midir? Daha sonra bu şahsa öğretim üyesi sıfatı verilip aynı üniversiteden maaş bağlanmış mıdır?” diye sordu.

Çıray, Ban hakkında THK Üniversitesi rektörü olmadan önce açılan dava veya soruşturma olup olmadığını ve üniversiteyi 300 milyon TL zarara uğratmasına ilişkin soruşturmanın akıbetinin açıklanmasını istedi.