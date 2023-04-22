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22 Nisan 2023
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4 araç birbirine girdi, otoyol trafiğe kapandı

Alaturka Online
Alaturka Online

Kaza, saat 11.30 sıralarında Anadolu Otoyolu’nun Bolu-Düzce il sınırı İlker Erdem Viyadüğü mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden 4 otomobil, birbirine girdi. Kaza nedeniyle yolun İstanbul istikameti, trafiğe kapandı.

Kapanan yol nedeniyle araçlar, Abant gişeleri ile Bolu Dağı Tüneli acil dönüş noktasından D-100 kara yoluna yönlendirildi. Gişeler ile acil dönüş noktasında uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları, polis ve jandarma ekipleri, yolu trafiğe açmak için çalışma başlattı. (DHA)

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