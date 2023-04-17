53.9 F
Los Angeles
17 Nisan 2023
AnasayfaHaberlerGündem4 araç birbirine girdi, yaralılar var

4 araç birbirine girdi, yaralılar var

Alaturka Online
Alaturka Online


Kaza, saat 12.30 sıralarında, Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi Batı Çevre Yolu’ndaki kavşakta meydana geldi. Kent merkezine seyir halinde olan Esin A. kontrolündeki 07 AIH 851 plakalı otomobil, Yunus E.B.’in kullandığı 07 ABE 16 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Savrulan 2 araç, sürücüsü öğrenilemeyen 1 otomobil ile 1 hafif ticari araca çarptı.

Kazayı görenlerle sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan 2 kişiyi çıkartırken, sağlık görevlileri ise yaralanan Esin A., Mustafa A., Yunus E.B., Serkan A. ve adı öğrenilemeyen 3 kişiye ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Kazada yaralanan ve isimleri öğrenilemeyen 2 genç kız çevredekilerden yardım istedi.

Kazaya karışan yabancı uyruklu kadının ise olayın şokunu yaşadığı görüldü. Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere götürüldü. Kazaya karışan araçlar çekicilerle kaldırıldı, Batı Çevre Yolu’nda uzun kuyruklar oluştu. Polisin, trafiği bir süre kontrollü sağladığı yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı. (DHA)

Gündem
Önceki haber
Sağlık çalışanları: Canımızdan endişeliyiz
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,461BeğenenlerBeğen
16,194TakipçilerTakip Et
3,513TakipçilerTakip Et
7,700TakipçilerTakip Et
31,200AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States