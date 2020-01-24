4 ay önce uyarmıştı! Elazığ’da deprem olacağını bildi

6 Ekim 2019 tarihinde CNN TÜRK’te depremle ilgili açıklamalarda bulunan Prof Dr. Naci Görür, Elazığ depremine karşı uyarmıştı. Canlı yayında Türkiye’nin deprem haritasını inceleyen Görür, depreme nokta atışıyla işaret etti.

Naci Görür, yayında şu ifadeleri kullanmıştı:

* Doğu Anadolu fayına bir uyarı yapmak istiyorum. Bu fay uzun zamandır suskun. Doğu Anadolu fayı uzun zamandır suskun. Aşağı yukarı bin 500 yıllarından beri deprem olmadı. Büyük depremler olmuş. O bölgeler için ciddi risk söz konusu. Elazığ – Bingöl arası.

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