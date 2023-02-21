4 Bin 581 okul, 1578 devlet kurumu riskte!

AFAD Deprem Dairesi’nden Jeoloji Mühendisi Ahmet Temiz geçen yıl nisan ayında jeoloji kurultayında bir sunum yaptı. Hazırladıkları raporda ülke genelindeki kamu binalarının ne kadar tehlikede olduğu gözler önüne serildi. 4 bin 581 okul ile hastaneler başta olmak üzere bin 578 kamu binasının yüksek risk altında faaliyetine devam ettiği ortaya çıktı. Veri tabanı üzerinden tehlikeli binaları tespit eden Temiz, sahaya inildikçe gerçek sayıların daha net ortaya çıkarılabileceğini söyledi. 40 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği son depremden 10 ay önce açıklanan veriler, AFAD’ın istediği takdirde riskli binaları tek tek ilan edip olası bir depremde can ve mal kaybını önleyebileceğini gösterdi.

‘SAHA ÇALIŞMASI GEREKLİ’

Temiz, Deprem Tehlike Haritası üzerinde 0.49 ile 0.89 g ivme değerlerini esas alarak çalışmayı yaptığını aktardı. Temiz köprü, otoyol, sanayi tesisi ve hastane gibi tüm kamu yapılarının da bu veri tabanıyla tek tek sorgulanabileceğini belirtirken, veri seti olduğu müddetçe aynı çalışmanın konutlar için de yapılabileceğini, ancak daha fazla risk görmek için saha çalışması yapılması gerektiğini söyledi. AFAD Deprem Dairesi Başkanı Murat Nurlu da, 11 ilin bulunduğu Marmara Bölgesi’nde deprem riskini azaltmak için erken uyarı sistemleri geliştirildiğini, anlattı. Nurlu, 5 bin 600’ü İstanbul’da olmak üzere İzmir, Ankara, Balıkesir, Antalya, Bursa, Sakarya, Kocaeli, Mersin ve Tekirdağ’da toplam 27 bin 817 toplanma alanı bulunduğunu, bunların yüzde 27’sinde elektrik, su ve kanalizasyon altyapısı olmadığı bilgisini verdi.