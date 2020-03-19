4 bin Türk İtalya’da mahsur kaldı

Dokuz ayrı Avrupa ülkesinden yurda dönmek isteyen 2 bin 807 Türk vatandaşının yurda taşınması tamamlandı. 4 bin Türk ise İtalya’da mahsur kaldı.

Büyük bölümü öğrenci olan Türkler de ülkeye gelmek istiyor ancak Corona virüsü tedbirleri nedeniyle ulaşım imkanı bulamıyor.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu konuyu TBMM gündemine getirdi ve şunları söyledi:

* İtalya’da 4 bin vatandaşımız mahsur durumda. Birçoğu öğrenci olan bu kişiler zor şartlarda yaşıyor. Güney İtalya’da öğrenciler evden çıkamıyor, maske yok.

* Siparişlere 5 gün sonrası için sıra veriliyor, marketlerde kuyruk var. Roma Büyükelçiliği vatandaşlarımızla ilgilenmiyor. Dönmek isteyen yurttaşlarımızın yurda getirilmesi için acil tedbir alınmalı. Orada kalanlar aç ve susuz bırakılmamalı.

3 GÜNDE 795 KİŞİ ÖLDÜ

İtalya’da, 21 Şubat’ta patlak veren Covid-19 salgınında ölenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Ülkedeki vaka sayısı 26 bin 62’ye çıktı. Ölenlerin sayısı 345 kişi artarak 2 bin 978’e yükseldi.