4. Dalga eylülden önce gelebilir

Prof. Dr. Topkaya, “Aşılama hızının yetersiz kaldığı, maske ve mesafenin neredeyse unutulduğu bugünlerde dördüncü dalga riski yüksek” dedi…

NAZAN DOĞANER HALICI

Coronavirüs, Delta varyantıyla daha hızlı yayılırken, vaka sayıları da artmaya devam ediyor. Özellikle aşılama hızındaki yavaşlama ve tatil bölgelerindeki hareketlilik uzmanları endişelendiriyor. Peki bu süreçte nelere dikkat edilmeli, ne gibi önlemler alınmalı? İşte Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Aynur Eren Topkaya’nın açıklamaları…

PANDEMİ SÖNMÜŞ GİBİ DAVRANILDI

Temmuz ayının sonu itibarı ile Türkiye tamamen Delta varyantının etkisine girmiş oldu. Bugünlerde pozitif saptanan vakaların hemen hemen tamamında Delta varyantı tespit edilmekte. Bu varyantın yayılımına aşılama oranımızı yeterince yükseltemeden yakalanmış olduk. Bir yandan aşılama hızımız yavaşlamaya başladı.

Öte yandan tüm önlemler birden kaldırıldı. Pandemi sönmüş gibi davranıldı. İşte tam da bu dönemde bulaş hızı daha yüksek olan varyantlar ortaya çıkmaya başladı. Yeni varyantların da aşıya karşı daha dirençli olduğu saptandı.

HASTANEYE YATIŞLARDA ARTIŞ VAR

Temmuz ayının ortası itibari ile vaka sayılarında hastaneye yatışlarda ve yoğun bakım hasta sayılarında artış görülmeye başladı. Yoğun bakım uzmanları ve pandemi hastanesi yöneticileri tarafından yoğun bakımda yatmakta olan hastaların büyük çoğunluğunun aşısız hastalar olduğu ifade edilmekte. Aşılı kişilerde hem ağır enfeksiyon hem de ölüm oranı düşük düzeyde saptanmakta. Virüsün mutasyon hızı düşünüldüğünde bulaşması kolay yeni varyantların da ortaya çıkabileceği bir gerçek. Hiçbir aşının yan etkisi enfeksiyondan daha tehlikeli olamaz bu nedenle hâlâ aşı olmayan kişilerin aşı olmak için motive edilmesi çok önemli. Bu arada ağustos ortası rakamlar artacak gibi görünüyor. Dolayısıyla dördüncü dalga eylülden önce yaşanabilir.

AÇIK ALANLARDA DA MASKE TAKIN

Virüsün bulaşmasını önleyebilecek en önemli korunma yöntemlerinden maske, mesafe ve hijyen kurallarına maksimum özen gösterilmesi bu dönemde çok önemli. Bağışıklığın yeterli düzeyde oluşmadığı bir anda Delta varyantı hakim olduğu için korunma önlemlerinden maske çok önemli. Bugünlerde kapalı ve kalabalık alanlarda çok uzun süre zaman geçirmemek, mutlaka maske takmak gerekiyor. Mesafeyi kontrol edemediğimiz açık alanlarda da yine maske takılmalı.