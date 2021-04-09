4. Etnospor Forumu yarın toplanıyor

İSTANBUL (AA) – Geleneksel sporların ve oyunların bilinirliklerinin artması ve yaygınlaşması adına çalışmalarını sürdüren Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) tarafından organize edilen 4. Etnospor Forumu yarın düzenlenecek.

DEK'ten yapılan açıklamada, "Geleneksel Sporların İhyası" parolasıyla çevrim içi toplanacak foruma 60'dan fazla ülkenin katkı sağlamasının beklendiği kaydedildi. Radisson Blu Otel İstanbul Asya'nın ev sahipliğindeki forum, 12.00'de başlayacak.

Dünyanın dört bir yanından katılımcıların yer alacağı 4. Etnospor Forumu'nda geleneksel spor ve oyunların kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri masaya yatırılacağı, bu sportif ve kültürel değerlerin ihyasına yönelik stratejilerin belirleneceği ifade edildi.

– 6 ülkeden bakan katılacak

Küresel salgın nedeniyle bu yıl çevrim içi gerçekleşecek foruma, faaliyetlerini DEK'e bağlı sürdüren Arjantin, Azerbaycan, Japonya, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Meksika, Moğolistan, Polonya, Romanya, Rusya, Tunus, Türkiye, Türkmenistan gibi ülkelerde bulunan 19 kurumsal üye temsilcilerinin yanı sıra 60'ın üzerinde ülkeden devlet yetkilileri, federasyon temsilcileri ve akademisyenler katılacak.

Forum kapsamında Gambiya, Katar, Mali, Sırbistan, Somali ve Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlarının katılımıyla DEK Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan’ın oturum başkanlığında bir panel gerçekleştirilecek.

– 6 dilde takip

Katılımcılar kendilerine özel olarak hazırlanmış dijital sahneler üzerinden forumu 6 farklı dilde takip edebilecek.

Katılımcı çeşitliliği açısından dünyada öncü çalışmalar arasında yer alacak Etnospor Forumu, 1 gün boyunca sürecek ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Resmi YouTube kanalından canlı yayımlanacak.

– Forumun karbon ayak izi sıfırlanıyor

"Geleneksel Sporların İhyası" misyonunu tamamlamak adına sürdürülebilir bir dünya için harekete geçen Dünya Etnospor Konfederasyonu, doğaya ve çevreye saygı vizyonuyla 4. Etnospor Forumu'nun karbon ayak izini sıfırlayacak.