4 gün arayla düzenlenen iki ihaleyi de aynı şirket aldı

Eyüpsultan Belediyesi, 6 Mart 2023 tarihinde parklarda kullanılmak üzere oyun grubu, zemin kaplama malzemeleri ve bitki alımı için ihaleye çıktı.

51 milyon 267 bin liralık en düşük teklifin sahibi İlkelim İnşaat Turizm Peyzaj Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ihaleyi kazandı.

Aynı belediye 10 Mart 2023 günü de 2023 yılı için belediye hizmet binalarının bakım ve onarım işlerinde kullanılmak üzere 302 kalem nalbur malzemesi almak için ihale düzenledi. Bu ihaleyi de 2 milyon 760 bin liralık tek teklifin sahibi İlkelim İnşaat aldı.

AKP’li belediyenin 4 gün ara ile düzenlediği iki farklı içerikli ihaleyi aynı şirket kazanmış oldu. Yaklaşık 54 milyon liralık iş, aynı şirkete gitti.

ESKİ YÖNETİMDE AKP’LİLER VAR

2013 yılında kurulan şirketin sermayesi 9 milyon TL. Yönetiminde de Mücahit Özdoğan bulunuyor. Şirketi eski yönetim kurulunda ise dikkat çekici isimler var. AKP’nin Eyüpsultan Gençlik Kolları yöneticisi Ersin Can Alas, AKP’den milletvekili aday adayı da olan ve Sezen Aksu hakkında suç duyurusunda bulunurken “Kafalarına sıkarız” ifadesiyle tepki çeken Erol Bulut’un oğlu Yunus Emre Bulut şirketin eski yöneticileri.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan verilere göre Yunus Emre Bulut 17 Ekim 2018’de şirketteki 1 milyon 250 bin liralık payını Ersin Can Alas’a devrederek ayrıldı. Alas da payını 18 Mart 2022’de Mücahit Özdoğan’a devrederek yönetimden çıktı.

Şirket, yönetiminde değişiklik olmadan önce de Eyüpsultan Belediyesi’nden birçok ihale aldı. Şirketin eski yöneticisi olan Yunus Emre Bulut’un sahip olduğu Jet Kar Turizm de Eyüpsultan Belediyesi’nden 109.9 milyon TL’lik araç kiralama ihalesi almıştı.