4. Gün Ramazan İftar Menüsü.

Bu Ramazan 30 gün boyunda her güne özel hazırladığımız iftar menüleri ile birbirinden lezzetli iftar sofraları hazırlayın.

Yine geldi 11 ayın sultanı Ramazan. Bu Ramazan 30 gün boyunda her güne özel hazırladığımız iftar menüleri vereceğiz.

İftara Ne Pişirsem? derdine son…

Artık ne pişireceğim gelen misafirlerime ne yemek yapacağım diye düşünmek zorunda kalmayacaksınız.

Her güne özel birbirinden leziz yemeklerden oluşan menüye uyarak harikalar yaratabilirsiniz..

Hayırlı Ramazanlar..

4. Gün Ramazan İftar Menüsü

Taze Sebzeli Çorba

Taneli sebze Çorbası için malzemeler:

1 adet soğan

3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

1’er adet havuç ve patates

yarım kereviz (ufak ise bir tane ekleyin)

1 tatlı kaşığı un

1 parça ev yapımı et veya tavuk suyu (yoksa es geçin:)

yeterince kaynamış sıcak su

1 kase dondurulmuş veya taze bezelye

2 avuç tel şehriye

1 büyük tutam dereotu

1 çay kaşığı zerdeçal

tuz karabiber

Sebze Çorbası Nasıl Yapılır?

Soğanı yemeklik doğrayıp zeytinyağında kavurmaya başlayın.

Havuç, patates ve kerevizi de soyup ufak küplere doğrayığ sırasıyla ilave edin.

Sarımsağı doğrayıp ekleyin

Unu ilave edip hepsini biraz kavurun.

Kaynamış su ve et suyunu karıştırarak ilave edin.

Bezelyeyi de ekleyip kapağını kapatın ve pişmeye bırakın.

Sebzeler pişmeye yakın tel şehriyeyi ekleyin.

En son ocaktan almadan dereotu, zerdeçal, tuz ve karariber ekleyip ocaktan alın

Sıcak sıcak limon ile servis yapın, afiyet olsun.

Ali Nazik / Gaziantep

Ali Nazik / Gaziantep tarifi için malzemeler

1 kg patlıcan

4 diş sarımsak

50 ml süzme yoğurt

30 g Bizim Yağ

900 g orta yağlı kıyma

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 sivri biber

1 kırmızı kapya biberi

Tuz

Karabiber

Kırmızı pul biber

Ali Nazik / Gaziantep hazırlanışı

Patlıcanları yıkayın. Üzerlerini çatalla delip fırında ya da ocakta közleyin.

Közlenen patlıcanların kabuklarını soyup ince doğrayın ve bir servis tabağına alın.

Sarımsakları ezip süzme yoğurda ekleyin.

Bizim Yağı bir sos tenceresinde eritin. Kıyma, salça ve ince doğradığınız biberleri ekleyin ve kıymanın rengi dönene kadar iyice kavurun.

Tuz ve baharatlarla tatlandırın. Bir servis tabağına sırasıyla közleyip doğradığınız patlıcan, sarımsaklı yoğurt ve kıymalı harçtan koyup sıcak servis yapın.

Nohutlu Pilav

Nohutlu pilav tarifi için malzemeler

Yarım su bardağı nohut 2 su bardağı pirinç 3 su bardağı su 3 çorba kaşığı margarin Tuz

karabiber

kırmızı tozbiber

Nohutlu pilav hazırlanışı

Nohutu bir gece suda bekletin. Ertesi gün suyunu değiştirip yumuşayıncaya kadar haşlayın ve süzün.

Pirinci tuzlu suda en az yarım saat bekletin. Bol suyla yıkayıp süzün.

Margarini tencerede eritip pirinci hafifçe kavurun. 3 bardak su ve nohutu ekleyip tuz serpin.

Tencerenin kapağını kapatın ve orta ateşte suyunu çekinceye kadar pişirin. Üzerini kağıt havlu ile örtüp birkaç dakika dinlendirin.

Pirinçleri ezmemeye dikkat ederek harmanlayın.

Karabiber ve kırmızı tozbiber serpin. Sıcak olarak servis yapın.

Naneli Ayran

Naneli ayran tarifi için malzemeler

Malzemeler

2 su bardağı yoğurt

3~4 dal taze nane

4 su bardağı soğuk su

Tuz

Servis için

Buz

Naneli ayran hazırlanışı

Yoğurdu derin bir kaba alıp blenderden geçirin. Taze naneyi ekleyin. Son olarak tuz ve suyu ilave edip ayran iyice köpürene kadar çırpmaya devam edin. Servis bardaklarına alıp buz ekleyin. Soğuk servis yapın.

Meyveli Jöleli Muhallebi

Meyveli jöleli muhallebi tarifi için malzemeler

Malzemeler

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

2 parça damla sakızı

1 paket vanilya

4 yemek kaşığı un

1 paket çilekli jöle

200 gr orman meyvesi

(frambuaz~böğürtlen~frenk üzümü)

Süslemek için

Krema

Nane yaprağı

Meyveli jöleli muhallebi hazırlanışı

Pratik tatlı tarifleri arasında özel bir yere sahip. Süt, şeker, vanilya, damla sakızı ve unu bir tencerede orta ateşte koyulaşıp muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişirin. Ocaktan alıp bardak veya kaselerin 3/4’ünü doldurun. Buzdolabında soğutun.

Jöleyi paketin üzerindeki tarife göre hazırlayın. Meyveleri muhallebilerin üzerine yerleştirin. Jöleyi üzerine ekleyin ve tekrar buzdolabına alarak jöle donuncaya kadar bekletin.

Üzerini krema ve nane yapraklarıyla süsleyerek servis yapın.

ORUÇ İLE İLGİLİ HER GÜN BİR AYET

Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helâl kılındı. Onlar sizin için birer elbise, siz de onlar için birer elbisesiniz. Allah sizin kendinize kötülük ettiğinizi bildi ve tevbenizi kabul edip sizi bağışladı. Artık (ramazan gecelerinde) onlara yaklaşın ve Allah’ın sizin için takdir ettiklerini isteyin. Sabahın beyaz ipliği (aydınlığı), siyah ipliğinden (karanlığından) ayırt edilinceye kadar yeyin, için, sonra akşama kadar orucu tamamlayın. Mescitlerde ibadete çekilmiş olduğunuz zamanlarda kadınlarla birleşmeyin. Bunlar Allah’ın koyduğu sınırlardır. Sakın bu sınırlara yaklaşmayın. İşte böylece Allah âyetlerini insanlara açıklar. Umulur ki korunurlar. Bakara( 2) 187

ORUÇ İLE İLGİLİ HER GÜN BİR HADİS

Cennette Reyyân denilen bir kapı vardır. Oradan sadece oruçlular girer. Oruçlular girdiler mi artık kapanır, kimse oradan giremez.