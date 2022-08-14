4 günlük elektrik faturası 56 bin lira geldi

Elazığ’ın Kuzova bölgesi Dallıca köyünde pancar ekimi yapan 45 yaşındaki çiftçi Nilay Balağ’a 4 günde 55 bin lira elektrik faturası geldiğini belirterek faturayı ödemek için 7 danasını satmak zorunda kaldığını söyledi.

Evren DEMİRDAŞ

Elazığ’ın merkeze bağlı Kuzova bölgesinde pancar ekimi yapan yüzlerce çiftçi elektrik faturaların altından kalkamıyor. Bölgede olan 6 köye gelen 7 milyon 300 bin liralık elektrik faturasından dolayı çiftçiler dert yanıyor.

Pancar ekimi çiftçisi olan 2 çocuk annesi Nilay Balağ, daha önce 375 bin lira elektrik faturası geldiğini ve çok zor şartlarda borcunu ödeyebildiğini belirtti.

Balağ, “yetkililer ne telefonlarımıza, ne mesajlarımıza cevap veriyor. Nisan ayından beri yaşadığımız mağduriyetleri yetkililere duyurmak için eylemler yapıyoruz ama maalesef hiçbiri verdikleri sözleri tutmadı” diye konuştu.

FATURALARI ÖDEMEK İÇİN DANALARINI SATTI

Çiftçilik ve hayvancılıkla uğraştığını belirten Nilay Balağ, yaşadığı sıkıntıları şöyle anlattı:

“Bu yıl pancar ekimi yaptık. Zaten iki üç yıldır ekiyoruz ancak bu yıl gelen elektrik faturalarından dolayı biz çok sıkıntı yaşadık. Benim 12 tane danam vardı elektrik faturamı ödemek için 7’sini sattım.

İlk faturayı ödedikten sonra şimdi gelmiş bana 365 bin TL. Ben bu faturayı ödeyemeyeceğim şimdi de geri kalan danalarımı satsam bile kaldı ki ben bankadan traktör almışım traktörümü bile satsam şuan hem bankaya borçlu olacağım hem de elektrik faturasını ödeyemeyeceğim.

Biz çok büyük sıkıntı içerisindeyiz lütfen büyüklerimiz bizlere yardım etsinler. Bu elektrik faturasını vermeyelim demiyoruz. Lütfen yardım edin bize ve bunu uygun bir fiyata getirin biz ödemeye gene razıyız.

“TRAKTÖRÜM BANKADA REHİNLİ”

Geçen ay sadece 4 günlük elektrik faturası kullandık 55 bin lira elektrik faturası geldi ve bu borcu ödemek için 7 danamı sattım geriye kalanla ise işlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Traktörüm hâlâ bankaya rehinli traktörümü ve danalarımı da satsam bu faturaların altından kalkamayız.

Eğer böyle devam edersen ne hayvancılık yapabileceğiz ne de çiftçilik. Çünkü gübre fiyatları çok pahalı pancar birazcık kalkınmaya çalışmıştık ama bu elektrik faturalarından dolayı artık oda olmayacak.

Pancar ekimini de bırakacağız çünkü borçların altından kalkamadığımız için bazı işçilerimizi de göndermek zorunda kaldık”

“YETKİLİLERİN SORUNLARIMIZA DUYARSIZ KALMASI HOŞ DEĞİL”

‘Ben bu mağdurlardan sadece binde biriyim’ diyen Balağ sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ama yine de ayakta kalmaya çalışıyorum. O kadar zor durumda olan insanlar var ki karpuz ekmek için tarla aldı, traktör aldı ancak maliyetleri karşılayamadığı için hepsini satıyor. Bu yıl emeğimizin karşılığını alamayacağız. Arpa ektik arpanın fiyatı düştü. Benim zaten tarlam yok tarlayı kiralıyorum. Arpa fiyatları düşünce, pancarda da elektrik faturaları çok yükselince elimizde bir şey kalmıyor.

Bu mağduriyetlerimize yetkililerin duyarsız kalması hiç hoş bir şey değil. En azından şuan bize bir yardım edebilirler. Ne telefonlarımıza, ne mesajlarımıza cevap veriyorlar.

Nisan ayından beri yaşadığımız mağduriyetleri yetkililere duyurmak için eylemler yapıyoruz ama maalesef hiçbiri verdikleri sözleri tutmadı. Artık yapacak bir şeyimiz yok şehre gidemeyiz burada sürünüp duracağız”

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