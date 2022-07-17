4 ilde orman yangını çıktı

Türkiye daha Datça ve Çeşme’deki yangın izlerini silemeden 4 ilden daha orman yangını haberi geldi. Öğlen saatlerinde Balıkesir, İzmir, Çanakkale ve Aydın’da orman yangını çıktı.

Halil ATAŞ Latif SANSÜR

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte kötü haberler de gelmeye başladı. Türkiye’de 4 ilden daha dumanlar yükseldi.

Aydın’ın Nazilli ilçesi kırsal Kırcaklı Mahallesi Karıncalıdağ Tekçöğür mevkiinde akşam üzeri saat 17:30 sıralarında başlayan ve kısa sürede büyüyen orman yangını için söndürme çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.

Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 7 helikopter, 12 arazöz ve 2 dozerin yanı sıra bölgede konuşlandırılan iş makineleriyle de yangına müdahale ediliyor.

Ekipler alevlerin tarım arazilerine ulaşmaması için yol kesme çalışmaları gerçekleştirirken, bölgedeki vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor.

Yangının büyümemesi için karadan ve havadan müdahale gerçekleştirilirken, yangın söndürme uçak ve helikopterleri de yoğun mesai harcadı.

BALIKESİR YANIYOR

Kırsal Karagöz Mahallesi’nde bilinmeyen bir nedenden dolayı orman yangını çıktı. Edinilen bilgiye göre, alevler rüzgarın etkisiyle büyüyerek geniş bir alana yayıldı.

Balıkesir Valiliği yaptığı açıklamada şu bilgilere yer verdi;

“Bugün saat 14.00 sıralarında Kepsut ilçemize bağlı Karagöz Mahallemiz yakınlarında ormanlık alanda başlayan yangına ilk andan itibaren hızlı şekilde karadan ve havadan bütün ekiplerimizle müdahale edilmektedir.

Saat 16.15 itibariyle yangına 6 helikopter, 5 uçak olmak üzere 11 hava unsuruyla müdahale gerçekleşmektedir. Karadan ise 26 arazöz, 9 su ikmal aracı ve iş makineleriyle söndürme çalışmaları devam etmektedir. Önümüzdeki dakikalar içerisinde çevre illerden talep edilen ilave hava ve kara söndürme unsurları yangın mahaline ulaşmış olacaktır.

Söndürme çalışmaları Valiliğimizin koordinasyonunda Orman Bölge Müdürlüğü, İtfaiye ve Jandarma birimlerimizin yoğun gayretiyle sürdürülmektedir. Yerleşim yerlerini tehdit eden bir durum bulunmamaktadır.

Bugün saat 14.00 sıralarında Kepsut ilçemize bağlı Karagöz Mahallemiz yakınlarında ormanlık alanda başlayan yangına ilk andan itibaren hızlı şekilde karadan ve havadan bütün ekiplerimizle müdahale edilmektedir.”

ALEVLER GENİŞ BİR ALANDA ETKİLİ OLUYOR

Geniş bir alanda etkili olan alevler rüzgarın da etkisiyle büyürken, karadan müdahalede güçlük yaşanıyor.

Öte yandan, söndürme çalışmaları için çevre illerden de takviye olarak hava ve kara unsurları talep edildiği öğrenildi. Alevlerin şu an için yerleşim yerlerini tehdit etmediği belirtildi.

AFAD AÇIKLAMA YAPTI

AFAD tarafından yapılan açıklamada, “Balıkesir’in Kepsut ilçesinde çıkan yangına, 10 uçak, 18 helikopter, 74 arazöz, 12 dozer ve 415 personel ile müdahale ediliyor. Orman Genel Müdürlüğü, destek amacıyla bölgeye AFAD koordinasyonunda Bursa, Çanakkale, Kütahya, Manisa, Eskişehir, Yalova, Bilecik, Afyonkarahisar, Uşak ve İzmir illerinden su tankeri ve iş makinesi görevlendirilmesi yapıldı. Gelişmeleri takip ediyoruz” denildi.

“YANGINI BÜYÜK ORANDA KONTROL ALTINA ALDIK”

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Balıkesir’in Kepsut ilçesindeki orman yangınında Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ile inceleme yapıp, söndürme çalışmalarını yönlendirdi.

Burada basın mensuplarına açıklama yapan Karacabey, “An itibariyle çalışmalarımız devam ediyor. ‘Yangını büyük oranda kontrol altına aldık’ diyebiliyoruz. İnşallah hava kararmadan kontrol altına almış oluruz” dedi.

İZMİR’DEN DE ALEVLER YÜKSELİYOR

Yangın, Buca ilçesi Kısıkköy ve Sarnıç bölgesi arasındaki ormanlık alanda saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hem havadan hem karadan müdahalesi ile 2 saatte kontrol altına alındı.

Yangın, rüzgarın etkisiyle çevrede bulunan fabrikalara da sıçradı. Kimyasal maddelerin bulunduğu fabrikaların içerisine inşaat malzemeleri satan bir fabrikanın deposu ve prefabrik ev üretimi yapan bir fabrikanın olduğu öğrenildi.

FABRİKALARA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Yangın sırasında ara ara patlamalar meydana gelirken, çevrede bulunan vatandaşlarda kısa süreli panik oluştu.

Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bağlı 2 uçak, 3 helikopter ve 17 arozözün yanı sıra itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Öte yandan, yangın alanına giden yollar kapatılırken, yangının çıktığı bölge İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na da yakın bir bölgede yer alıyor.

GAZİEMİR’DEKİ ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir’in Gaziemir ilçesinde ormanda başlayan yangın kontrol altına alındı. Kısıkköy mevkisinde İzmir- Torbalı karayolunun tedbir amacıyla trafiğe kapatıldığı öğrenildi.

Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, hava unsurlarının tamamının bölgeden ayrıldığı bildirildi.

ÇANAKKALE YANGIN ORMANA SIÇRADI

Çanakkale 112 Acil Çağrı Merkezi’ne, saat 15.30 sıralarında Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı sınırları içindeki Anzak Koyu mevkisinde saman yüklü bir kamyonda çıkan yangının ormana da sıçradığı ihbarı geldi.

İhbarla Çanakkale ve Edirne’nin Keşan ilçesinde konuşlu toplam 2 söndürme helikopterinin yanı sıra 1 ilk müdahale aracı, 7 arazöz, 5 su ikmal aracı, 1 dozer, 5 hizmet aracı, 1 treyler, 2 itfaiye aracı bölgeye sevk edildi.

Çeşitli kurumlara ait 5 su tankeri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Alevlere ilk müdahale, 5 dakika içinde yapıldı.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşandığı bildirildi.

5 DÖNÜMLÜK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Eceabat ilçesi Anzak Koyu’nda çıkan yangında alevler, Yeni Zelanda Mezarlığı’na 20 metre kadar yaklaştı. Ekiplerin hummalı çalışması ile alevlerin mezarlara ulaşmasını önledi.

Havadan ve karadan müdahaleyle alevler, 1 saat içinde kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre, çam ağaçlarıyla kaplı 5 dönümlük alan zarar gördü. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

YANGINA SEPEP OLAN ŞOFÖR KONUŞTU

Büyükanafarta köyü Tuz Gölü yakınından yüklediği samanları, Balıkesir’e götürmek için yola çıktığı sırada yangına sebebiyet verdiği tespit edilen Bulgaristan plakalı TIR’ın şoförü Zafer Tekkeli ifade verdi.

Gazetecilere konuşan Tekkeli, “Samanı yükleyip, yola çıktıktan kısa bir süre sonra aynadan baktığımda arkadan dumanların yükseldiğini fark ettim. Aracı yolun sağına park ettim. TIR’ın önünü dorseden ayırmak istedim. Ancak yoğun duman nedeniyle başaramadım. TIR’da samanlar yandı, alevler ormana da sıçradı. Allah’tan bölgede devriye görevi yapan küçük bir arazöz vardı. Alevlere ilk müdahaleyi o yaptı. Erken müdahale ile alevler, daha fazla büyümeden söndürüldü” dedi.