4. kattan düşen genç kız yaşam mücadelesi veriyor

Muğla’nın Ortaca ilçesinde bugün akşam saatlerinde 4. katta yaşadığı evin balkonundan düşen 15 yaşındaki genç kız yaşam mücadelesi veriyor.

Yaşar ANTER

Muğla’nın Ortaca ilçesine bağlı Terzialiler Mahallesi’nde meydana gelen olayda 15 yaşındaki M.G.K. isimli 15 yaşındaki genç kız bilinmeyen bir nedenle yaşadığı 4. katın balkonundan yere düştü.

Genç kızın düştüğünü görenler hemen sağlık ekipleri ve polise haber verdi. Ağır yaralanan M.G.K, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından önce Ortaca Devlet Hastanesi’ne ardından da Muğla’daki özel bir hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Yere düşüş anları çevredeki güvenlik kameralarına da yansıyan M.G.K’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Ortace İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri genç kızın düşme olayı ile ilgili ailesi ve yakınlarının bilgisine başvurdu.

İlginizi Çekebilir Battaniye içinde kadın cesedi bulundu