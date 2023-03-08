4 kişiyi öldüren sanığa 4 kez müebbet ve 14 yıl hapis cezası

Davanın İstanbul Anadolu 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün yapılan 7’nci oturumuna, Haluk Onat (58), Kebire Esra Aymutlu (54), görme engelli kızı Ayşe Ece Aymutlu (26) ile Ahmet Nuri Onat’ı (63) vurarak öldüren, Arzu Onat’ı (56) ise yaralayan sanık Ahmet Salih Belginer ile avukatı Kadir Kartal hazır bulundu. Ölenleri de ailelerinin avukatları Berna Durmuş, Nurullah Yıldırım, Sinan Aydın ve Kıvılcım Ünal temsil etti.

“CİNNET GEÇİRDİ”

Kararın açıklandığı duruşmada söz alan avukat Kadir Kartal, 4 kişiyi öldürüp bir kişiyi de yaralayan müvekkilinin karıncayı dahi incitmeyen bir insan olduğunu söyledi. Kartal’ın tutanakta yer alan savunması şöyle:

* “Müvekkil sanık muhtar olarak görev yapmakta ve ruhsatlı silahı bulunmaktadır. Kendisi karıncayı dahi incitmeyen bir insandır. Ancak, 2008 yılında başlayan ve olay tarihine kadar geçen süre içerisinde bin 200 dönümlük bir arazinin bölüşülmesinden kaynaklı ve haksızlıklara maruz kalmış, böyle bir ortamda yaşamış, taraflar arasındaki dava süreci neticesinde uzlaşmak amacıyla yapılan davet üzerine olay mahalline gitmiş ve burada iken kendisine yönelik hakaret ve saldırgan tavır sergileyen maktul Haluk’un eylemleri neticesi cinnet geçirerek, kendisinin hal ve hareketlerini yönetemeyecek bir durumda iken hedef gözetmeksizin hareket etmiştir.

“YARALAMA KASTIYLA HAREKET ETMİŞTİR”

* Bu itibarla işlenen eylemi nedeniyle cezai sorumluluğu bulunmamaktadır, aksi halde dahi olayın gelişimi ve yaşananlar gözetildiğinde bir planlamanın olmadığı, müvekkil sanığın eylemi suç olarak kabul edilse bile maktullerdeki yaraların bulunduğu yerler de gözetildiğinde yaralama kastıyla hareket ettiğinin değerlendirilmesi mümkün olacaktır.

“TAHRİK HÜKÜMLERİ UYGULANSIN”

* Bu durumda da neticenin ağırlaşması sebebi ile bir sorumluluğu kabul edilebilir. Olayın çıkış sebebinde haksız hareketin karşı taraftan gelmiş olması nedeniyle de haksız tahrik altında bu eylemi işlediği kabul edilebilir. Öncelikle beraatini, aksi halde neticenin ağırlaşması sebebi ile hüküm kurulması ve tahrik hükümlerinin uygulanması, bir hakkın ya da adli kontrol hükümleri ile tahliyesini talep ederiz.”

“OLAY ÖNCESİ VÜCUDUMA BİR GÜÇ GİRDİ”

Sanık Ahmet Salih Belginer ise son savunmasında, “Böyle bir olay yaşadığım için çok üzgünüm. Benim üzerime çok geldiler. Olay öncesi vücuduma bir güç girdi. Ne yaptığımı fark edemedim ve anlayamadım. Kontrol bende değildi. Beraatimi ve tahliyemi talep ederim” dedi.

MAHKEME 4 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 14 YIL HAPSİNE HÜKMETTİ

İstanbul Anadolu 12. Ağır Ceza Mahkemesi, talep ve beyanların alınmasının ardından hükmünü açıkladı. Sanığın, Haluk Onat, Kebire Esra Aymutlu, Ayşe Ece Aymutlu ve Ahmet Nuri Onat’a karşı ‘Tasarlayarak öldürme suçunu’ düzenleyen Türk Ceza Kanunu’nun 82/1-a maddesi gereğince ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

İNDİRİM UYGULANMADI

Mahkeme sanık hakkında indirim uygulanmamasının gerekçesini de “Haksız tahrik oluşturacak, maktulden kaynaklanan herhangi bir haksız fiil bulunmadığından sanık hakkında TCK 29 maddesinin uygulanmasına yer olmadığına” şeklinde tutanakta anlattı.

ARZU ONAT’A EYLEMİ NEDENİYLE 14 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Mahkeme kararında sanığın, Arzu Onat’ı öldürmek istediği ancak eylemin teşebbüs aşamasında kaldığını belirtti. Mahkeme bu suç nedeniyle sanığa 14 yıl hapis cezası verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede olayın 6 Nisan 2021’de Kartal Cevizli’de bulunan bir hukuk bürosunda meydana geldiği belirtildi. İddianamede Haluk Onat, Kebire Esra Aymutlu, Ayşe Ece Aymutlu, Ahmet Nuri Onat’ın ve Arzu Onat’ın aralarındaki miras paylaşımını konuşmak amacıyla şüpheli Ahmet Salih Belginer ve avukatlarıyla beraber buluştukları anlatıldı.

VALİLİĞİN GÖREVİ NEDENİYLE VERDİĞİ SİLAHLA ATEŞ ETTİĞİ BELİRTİLDİ

Aralarındaki hukuki mesele nedeniyle başlayan tartışmanın büyüdüğü kaydedilen iddianamede, şüpheli Belginer’in muhtar olması nedeniyle Yalova Valiliği tarafından verilen taşıma ruhsatlı silahı yanında bulundurduğu ve yarı otomatik tabancasını çekerek ofis içinde bulunan karşı taraftaki şahısları hedef alarak ateş açmaya başladığı belirtildi.

Şüphelinin 4 kişiyi silahla ateş ederek öldürdüğü kaydedilen iddianamede, müşteki Arzu Onat’ı da ağır yaraladığı vurguladı. Şüpheli Belginer’in birden fazla kez silahı ateşlediği, doğrudan maktulleri hedef aldığı, panik ortamından istifade ederek olay yerinden kaçtığı anlatılan iddianamede, şüpheli Belginer’in aynı gün Yalova’da jandarma ekiplerince ticari bir taksinin içinde yakalandığı ifade edildi.

OLAY YERİNDEN 12 ADET KOVAN ÇIKTI

Olay yerinden 12 adet kovan çıktığı anlatılan iddianamede şüpheli Belginer’in ifadesinde taraflarla babasına ait arazi paylaşımı nedeniyle aralarında anlaşmazlıklar oluştuğunu, anlaşmazlıkları gidermek için olay günü buluştuklarını, maktul Haluk Onat’ın kendisine birden küfür ettiğini söylediği, şok içinde elinin silahına giderek silahtaki tüm mermileri rastgele ateşlediğini söylediği hatırlatıldı.

4 KEZ MÜEBBET İLE 14 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede şüpheli Ahmet Salih Belginer’in 4 kişiye karşı işlediği ‘kasten öldürme’ suçundan 4 kez müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Belginer’in Arzu Onat’a karşı işlediği ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 14 yıla kadar hapsi talep edildi. ANKA