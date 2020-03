4. lig takımı Saarbrücken, Almanya Kupası’nda yarı finalde

Almanya Kupası çeyrek finalinde Bundesliga ekibi Fortuna Düsseldorf, 4. lig ekibi Saarbrücken ile karşılaştı. Normal süresi 1-1 tamamlanan maçı penaltılar sonucunda 7-6 kazanan Saarbrücken, kupada yarı finale adını yazdırmayı başardı.

This is outrageous!

Saarbrucken goalkeeper Daniel Batz made FIVE penalty saves to take his fourth-division side into the German Cup semifinals pic.twitter.com/81qizxox0V

— ESPN FC (@ESPNFC) March 4, 2020