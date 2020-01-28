4 maddede corona virüsü Türkiye ekonomisini nasıl etkiliyor?

EMRE DEVECİ/SOZCU.COM.TR



1- PETROL VE AKARYAKIT FİYATLARI DÜŞÜYOR

Tera Yatırım’dan Enver Erkan’a göre, virüsün kontrol altına alınamaması piyasada risk iştahını düşürüyor, petrol gibi emtia fiyatlarını küresel talepte düşüş beklentisiyle azaltıyor, altın ve dolar gibi güvenli varlıklara yönelimi artırıyor. Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, son bir haftada 65 dolardan 58 dolar seviyelerine geriledi. Petrol fiyatlarındaki gerileme, petrol ve doğalgaz ihraç eden ülkeler için olumsuz, Türkiye gibi enerjide dışa bağımlı ülkeler açısından olumlu bir gelişme. Nitekim, petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte bugün itibarıyla litre bazında benzinde 23, motorinde 21 kuruşluk indirim geldi.

2- ALTIN VE DOLAR YÜKSELDİ

Salgının küresel talebi düşüreceği endişesiyle güvenli varlıklara kaçış, altının ons fiyatının son bir haftada 1550 dolardan 1590 dolar seviyesine çıkmasını sağladı. Altının TL cinsinden gram fiyatı da 295 TL’den 303 TL’ye sıçradı. Dolar/TL kuru da 5.88’den 5.95 seviyelerine yükseldi. Çin başta olmak üzere küresel borsalarda düşüşler görülürken, Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksinin 123 bin seviyelerinden 120 bin seviyelerine geri dönüşünde salgın da etkili oldu.

3- KAPADOKYA KAYIP YAŞAYACAK

Çin’deki salgının en çok etkileyeceği sektörlerden biri de turizm olacak. Çin yönetimi, yurt dışı turları bir ay süreyle iptal etti. Bu yüzden şubat ayında Türkiye’ye gelmesi planlanan 30 bin Çinli turist de gelemeyecek ve yaklaşık 30 milyon dolar kayıp oluşacak. Kayıplar en çok Kapadokya bölgesini etkileyecek. Sozcu.com.tr’ye konuşan Türkiye-Çin İş Konseyi Başkan Yardımcısı Murat Kolbaşı, salgından en çok turizm sektörünün etkileneceğini söyledi. Çin’in her yıl dünyaya 175 milyon turist gönderdiğini ve bu turistlerin de 250 milyar dolarlık harcama yaptığını belirten Kolbaşı, Türkiye’nin de şubat ayında Çin’deki turizm kısıtlamasından etkileneceğini belirtti.

4- ÇİN’E İHRACAT

Türkiye 2019’da Çin’den 19.1 milyar dolarlık ithalat yaparken, bu ülkeye 2.6 milyar dolarlık ihracat yaptı. Türkiye, yaklaşık 16.5 milyar dolarla büyük bir dış ticaret açığı verdiği Çin’den ithal ettiği başlıca ürünler makine-teçhizat ve elektrik-elektronik ürünleri. İhraç ettiği başlıca kalemler ise mermer, krom ve borat. 2019’da ticaret savaşı etkisiyle gelen yavaşlama nedeniyle bu ürünlerde Çin’e ihracat ciddi şekilde gerilemişti. Ticaret savaşında ABD ile Çin arasında ateşkesin olmasıyla bu yıl Çin’e ihracatta artış hedefleniyordu ancak salgın kısa vadede ihracatı da olumsuz etkileyebilir. Nitekim, Türkiye-Çin İş Konseyi Başkan Yardımcısı Murat Kolbaşı, şu an bu ülkeyle ticarette bir aksama olmadığını ancak sürecin uzaması durumunda ihracatın olumsuz etkileneceğini söyledi.