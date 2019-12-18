4 maddede dolarda neler oluyor?

Piyasalarda son günlerde hareketli bir dönem yaşanıyor. Dolar 5.90’ın üzerine çıkarken gram altın da yükselişe geçti. Uzmanlar kurda yaşanan artışta ABD ile Türkiye arasında yaşanan gelişmelerin etkili olduğunu söylüyor.

1- Dolar neden yükseliyor?

Tera Yatırım ekonomisti Enver Erkan sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada piyasalar jeopolitik riskleri değerlendirmeye devam ettiğini belirtti. Buna karşılık, yıllardır ezberlenen kur, faiz, CDS, borsa senkronlarının bozulduğunu söyleyen Erkan, “ABD’de Senato’ya gelen ve kabul gören tasarılar, buna karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İncirlik ve Kürecik üsleri kartlarını ortaya koyması, iki ülke ilişkileri anlamında risk unsurunu artırıyor. Bunun hafta içindeki hareketlerde kura yansımasını görmekteyiz.” dedi.

NALBANTLI: AÇIKLAMALAR TAKİP EDİLECEK

Gedik Yatırım Algoritmik İşlemler Müdür Yardımcısı Gizmen Nalbantlı da konu hakkında sozcu.com.tr’ye değerlendirmelerde bulundu. ABD Senatosu’nda yaptırım içeren tasarının onaylanması ile doların 5.90 seviyesini aştığını belirten Nalbantlı, “Geçtiğimiz günlerde senatoda Ermeni tasarının onaylanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İncirlik ve Kürecik üslerini kapatırız açıklaması kuru 5.80 seviyesinin üzerine taşımıştı. Önümüzdeki süreçte bu açıklamaları takip etmeye devam edeceğiz.

TÖZGE: TL’DE SATIŞ BASKISI ARTTI

Ata Yatırım Direktörü Cem Tözge ABD’nin Türkiye’ye yaptırım içeren savunma bütçesinin dün akşam senatoda kabul edilmesinin ardından TL’deki satış baskısının arttığını belirtti. Tözge şöyle devam etti:

ABD ile olan ilişkilerde tekrardan olumsuz haber akışının hız kazanması, düşük TL faizinin koruma fonsiyonunu kısmen yitirmesi (düşen swap maliyetleri) ve yıl sonu bilanço kapanışları için kurumsal dolar talebi TL’deki değer kaybının sebepleri olarak gözükmekte.

2- Merkez Bankası’nın faiz kararı doları nasıl etkiledi?

Ekonomisti Enver Erkan, Merkez Bankası’nın nasıl bir politika izleyeceğine dair izlenimleri 12 Aralık PPK toplantısında görme şansları olduğunu belirterek, “2020’de enflasyonda gerileme ana dinamiklere ve ekonomi politikalarına bağlı olacak ve halen piyasanın enflasyon beklentileri resmi hedeflerden daha yüksek.” dedi.

Faiz indirimlerinde marjın bundan sonra dar olacağını ve 50 bps civarlarında yapılacağını söyleyen Erkan, “Hatta bazı toplantılarda pas geçme durumu da olabilir. Ancak reel faiz liginde gerilerde olmamız durumu, özellikle risk iştahının düşük olduğu piyasa ortamlarında hassasiyet unsuru olarak TL’yi zayıf bırakabilir.” açıklamasında bulundu.

Gizmen Nalbantlı ise Merkez Bankası’nın son faiz indirimi sonrası kurun daha kırılgan hale geldiğini söyledi.

3- Dolarda kritik seviye kaç?

Ata Yatırım Direktörü Cem Tözge sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, gelecek hafta Noel tatili sebebi ile yurt dışı piyasaların kapalı olduğunu belirterek, “Dolayısıyla daha sakin bir seyir beklemekteyiz. Teknik olarak 5.8700 üzerinde kaldığımız sürece 5.9100 ve 5.9400 direnç seviyelerimizdir.” yorumunda bulundu.

Gizmen Nalbantlı ise kurdaki gevşemenin olumlu haber akışları ile mümkün olduğunu söyleyerek, “5.9350 çok önemli nokta. Bu seviyenin üzerinde hareket hızlanabilir. 5.85 ise kısa vadeli destek bölgesi.” dedi.

4- Altın fiyatları yükselir mi?

Türkiye’de altın denince ilk akla gelen isim olan Mehmet Ali Yıldırımtürk altın fiyatları hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu. Dış piyasada fiyatların beklemeye geçtiğini belirten Yıldırımtürk, “Çin-ABD görüşmelerinde bir anlaşma olsa da imza olmaması belirsizlik yarattı. Bu durum altının kısa süreli geri çekilmesini durdurdu. Dışarıda altın yatırımcısı beklemeye geçti.” dedi.

İç piyasada ise dolar kurunda yaşanan artışın altın fiyatlarını desteklediğini söyleyen Yıldırımtürk, “Gramda 280 TL seviyesinin görülmesi bundan kaynaklı. Dolar 5.95 seviyesini de görebilir. Bu durumda ons da 1475 seviyesinde kalırsa altında 285 TL görülebilir. Ancak arz ve talep zayıf. Şu an piyasada alım satımlar durgun seyrediyor.” açıklamasında bulundu.