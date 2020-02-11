4 maddede dolardaki yükselişin nedenleri

Dün 5,9750’ye kadar gerileyen dolar/TL kuru, bugün tekrar psikolojik eşik olan 6 seviyesinin üzerinde hareket ediyor. Güne 6,0041 seviyesinden başlayan kur, saat 11.25 itibarıyla 6,0349’a kadar yükseldi.

7 Şubat Cuma akşamı bir anda 6 seviyesini aşarak 6,05’e kadar yükselen dolar/TL kuru, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) swap hamlesi ve kamu bankalarının müdahalesiyle dün 6’nın altına inmişti.

Bir süre kamu bankalarının da desteğiyle 6 seviyesinin hemen altında yatay hareket eden kurda dalgalanma da birkaç gündür tekrar arttı.

Peki dolar/TL’de son günlerdeki artışın nedeni ne? İşte öne çıkan birkaç etken…

1- İDLİB GERİLİMİ KUR ÜZERİNDE BASKI YARATIYOR

Sozcu.com.tr’ye konuşan İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz, son günlerde jeopolitik risklerin tekrar yükseldiğine, bunun da kur üzerinde baskı yarattığına dikkat çekti. Risklerin makro ekonomik göstergelerde değil İdlib kaynaklı olarak jeopolitik tarafta gözlemlendiğini belirten Yılmaz, daha önce 5,85-5,95 olan dolar/TL’deki hareket aralığının, artık 5,95-6,10 olabileceğini söyledi.

2- EN AZ ENFLASYON KADAR DEĞER KAYBI OLACAK

Yılmaz, aslında “kurda yükseliş var” demenin çok doğru olmayacağını vurguladı. Ekonomi yönetiminin, dış ticarette rekabet açısından TL’de yıllık en az enflasyon kadar değer kaybını hedeflediğini hatırlatan Yılmaz, yılı 5,95 seviyesinden kapatan kurda 40 günlük enflasyon hesaba katıldığında 6,03-6,04 seviyesinin normal olduğunu dile getirdi.

3- SALGIN GELİŞMEKTE OLAN PARA BİRİMLERİNİ ZAYIFLATIYOR

Çin’de ortaya çıkan corona virüsü salgınıyla, riskli varlıklardan güvenli limanlara yönelme arttı. Nitekim, güvenli limanlardan biri olan ABD dolarında yükseliş var. 31 Aralık 2019’da 96.3890 seviyesinde olan dolar endeksi, bugün 98.90 seviyelerinde bulunuyor. Son 10 gündeki artış yüzde 1,55 oranında oldu. Bu da TL dahil gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskı yaratıyor.

Salgının gidişatı, gelişmekte olan ülke varlıkları ile birlikte TL için da küresel risk iştahı açısından belirleyici etkenlerden olacak.

4- CDS’LER TEKRAR YÜKSELİŞTE

İdlib’de artan çatışmalar ve jeopolitik risklerdeki artış, Türkiye’nin kredi risk primini (CDS) de arttırdı. 5 Şubat’ta 239 olan 5 yıllık kredi iflas takas primi, dün 280 seviyesine kadar yükseldi. CDS’lerdeki artış, yabancıların TL varlıklara yatırımı ve Türkiye’nin borçlanlanma maliyetlerini artırıyor, TL üzerinde de baskı yaratıyor.

Peki seyir cuma günü akşam saatleri itibarıyla yerini sert dalgalanmalara bıraktı. BDDK’nın swap adımı ve kamuların TL’ye desteği kurdaki yükselişi sınırlandıran önemli bir etken olurken artan jeopolitik tansiyon ise piyasalardaki satış baskısının ana belirleyici konumunda.

BDDK’nın swap adımının da desteğiye dolar/TL Cuma günü test ettiği 6.05 seviyesinden dün 5.9750’ye kadar geriledi. Ancak kur artan jeopolitik tansiyonun da etkisiyle gördüğü en düşük seviyelerde kalıcı olamadı.