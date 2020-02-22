4 maddede piyasada ne oluyor?

1) Dolar neden yükseliyor?

Dolar/TL’de Suriye kaynaklı artan jeopolitik endişeler ve koronavirüs salgının küresel ekonomik aktiviteye etkisinin artabileceğine yönelik beklentilerle dokuz ayın zirvelerinde yukarı yönlü seyrediyor.

Kur Mayıs 2019’dan beri güniçinde görülen en yüksek seviye olan 6.1250’ye kadar yükseldi. TCMB’nin bu hafta 50 baz puanlık faiz indirimi ile bugüne kadar indirimlerinin 13 puanı aşması da TL’yi zayıflatan bir unsur. Bankacılar aylık bazda cari fazlanın Kasım itibarıyla cari açığa dönmesinin de TL’yi baskılayan unsurlar arasında olduğunu belirtiyorlar.

2) Altın neden yükseliyor?

Çin’deki corona virüsü salgınının uluslararası yatırımcıları güvenli liman olan altına yönlendirmesiyle, altının ons fiyatı 20 Ocak-21 Şubat arasındaki dönemde 1560 dolardan 1645 dolara kadar yükseldi. Bu süreçte dolar endeksi de yaklaşık yüzde 2 artınca, altının TL karlığı daha da artmış oldu. İdlib kaynaklı olarak jeopolitik gerilimlerdeki artışla birlikte TL’de değer kaybının hızlanması ve dolar/TL kurunun 6,10’un üzerine çıkması da altına yaradı.

Altın ve dolar değer kazanıp, TL değer kaybederken, altın yine yatırımcısına yüksek getiri sağladı. Sozcu.com.tr’ye konuşan İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Deneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altın fiyatlarındaki yükselişin hem dış hem de iç nedenleri olduğuna dikkat çekti.

Uluslararası piyasalarda altının dolar cinsinden fiyatının yükselişinde birinci etkenin, Çin’de ortaya çıkan ve küresel ekonomiyi sarsmaya başlayan corona virüsü salgını olduğunu vurgulayan Yıldırımtürk, salgının akıbetinin de bundan sonraki fiyatlar için belirleyici olacağını söyledi.

3) Bundan sonra ne olacak?

Corona virüsün seyri altın fiyatları üzerinde belirleyici olacak. Corona virüs Türkiye sınırına kadar dayandı. İran’da 18 vaka görüldü, dört kişi hayatını kaybetti. Orta Doğu’da Lübnan ve İsrail de corona canavarıyla tanıştı. Dünya Sağlık Örgütü, virüsün kontrolüne yönelik fırsat penceresinin daraldığını açıkladı.

Corona virüs kontrol altına alınana kadar altına talebin devam etmesi bekleniyor. İdlib ise piyasalar üzerindeki diğer bir belirsizlik unsuru. Suriye’de askeri hareketliliğin özellikle İdlib bölgesinde artması sonrası jeopolitik gelişmeler piyasaların daha çok odağında.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önceki operasyonların hemen öncesinde de söylediği “bir gece ansızın gelebiliriz” söylemini İdlib için de tekrarlarması ardından jeopolitik risk baskısı da kuvvetlendi. Birleşmiş Milletler İdlib’de ateşkes çağrısında bulundu.



4) Spor kulüplerinin hisselerine ne oluyor?

Trabzonspor hisselerinde sadece şubat ayında kaydedilen değer artışı yüzde 186 gibi astronomik bir seviyeye ulaştı.

Borca batık olmalarına ve borsa genelinde yatay seyir olmasına rağmen kulüp hisselerinde neden bu kadar yüksek bir artış olduğuna dair görüşlerini sorduğumuz yatırım uzmanları, “normal değil, spekülasyon var” değerlendirmesinde bulundu.

Borsada dönem dönem bazı şirketlerin ya da bazı sektörlerin hisselerinde “spekülatif” dalgalanmalar olduğunu hatırlatan uzmanlar, Türkiye’de futbol kulüplerinin hisselerinin seyrini normal bir şirket gibi değerlendirmenin doğru olmayacağına işaret ettiler.

Hisseler daha sonra bir miktar gerilerken Beşiktaş borsaya yaptığı açıklamada hisselerinde olağanüstü fiyat hareketine neden olacak bir durum bulunmadığını söyledi.

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