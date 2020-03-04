4 Mart Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! İşte Sayısal Loto’da haftanın şanslı rakamları!

Haftada iki kez düzenlenen Sayısal Loto’nun bu akşamki 1302 sayılı çekilişi saat 21.45’te başlayacak. Sayısal Loto’da son olarak hafta sonu yapılan çekilişte 6 bilen 2 kişi kişi başına 1 milyon 594 bin liralık ödülün sahibi olmuştu. Bu akşamki Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye tutarının yaklaşık 1 milyon lira seviyelerinde olması bekleniyor. İşte 4 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama sayfası.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sayısal Loto’nun bu akşamki 1302. hafta çekilişi saat 21.45’te başlayacak. Sayısal Loto sonuçları açıklandığı anda sayfamızda yer alacak.

SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINACAK?

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto