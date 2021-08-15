4 milyon göçmeni entegre etmeye kaynaklar yetmez

İktidarın göçmenler konusunda uyguladığı politikaların faturası hem siyasi hem sosyal hem de ekonomik anlamda topluma çıkarken, Türkiye kapıda yeni bir göçmen dalgası ile karşı karşıya.

SAYIME BAŞÇI

Yaklaşık 3.6 milyon Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapan ve son 10 yılda büyük bir göçmen dalgası ile karşı karşıya kalan Türkiye, ABD’nin Afganistan’dan çekilmesi ile birlikte yeni bir göç dalgasının eşiğinde. Temmuz 2021 itibarıyla yakalanan 72 bin göçmenin 30 binini Afganlar oluştururken, ekonomik krizin pençesindeki Türkiye’nin, bu sorunu kendi kaynakları ile çözemeyeceğine dikkat çekiliyor. Uluslararası bir sorun olan göçmenlerle tek başına mücadele etmek zorunda kalan ve 40 milyar doların üzerinde harcama yapan Türkiye’nin, Afganistan’da ortaya çıkacak büyük bir göçü kaldırmaya kaynaklarının yetmeyeceği vurgulanıyor.

Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi Bölge Koordinatörü Tamer Kılıç, Türkiye’de yaklaşık 5 milyona ulaşan yabancı nüfusunun olduğuna işaret ederek, “Türkiye’nin ekonomik olarak, siyasi olarak veya sosyal olarak zorluklar yaratan bu durumu sürdürülebilir bir şekilde yönetebilmesi için sürekli işbirliğine ihtiyacı olacak. 4 milyon kişinin Türkiye’de entegre edilebilmesi de gerçekçi değil. Bu Türkiye’nin sadece kendi kaynakları ile Türkiye içinde çözebileceği bir mesele değil” dedi.

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞART

ABD’nin Afganistan’dan tamamen çekilmesi ile birlikte, hem Türkiye hem de komşu diğer ülkelere yönelik Afgan göçmen sayısında bir artış yaşanabileceğine dikkat çeken Kılıç, ilk etapta Afganistan içinde oluşturulacak güvenli bölgeler ile bu hareketlenmenin bir miktar önüne geçilebileceğini dile getirdi. Kılıç, “Almanya’nın 60 yılda Türkiye’den aldığı göçmen sayısı kadar Suriyeliyi Türkiye 10 yılda almak zorunda kaldı. Bu fiili durum uluslararası işbirliğini gerektiriyor. Türkiye’nin AB tarafından ve diğer partner ülkeler tarafından desteklenmesi gerekiyor” dedi.

SORUN KAYIT DIŞI ÇALIŞMA

Çok yönlü politikalar ile çok yönlü işbirliklerinin ön planda olmasının önem taşıdığını kaydeden Kılıç 4 milyon kişinin Türkiye’ye entegre edilmesinin mümkün olmadığı gibi bir anda ülkelerine gönderilmesinin de mümkün olmadığını belirtti. Kılıç, ekonomik anlamda en büyük problemin göçmenlerin kayıt dışı çalışması olduğunu aktardı.

Beklenen uluslararası yardımlar Türkiye’nin göçmenler konusunda yaptığı harcamaların oldukça gerisinde. Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü Türkiye Ofisi verilerine göre, UNHCR Türkiye operasyonları için Haziran 2021 itibarıyla 349 milyon 700 bin dolar talep edilirken bunun yalnızca 81.9 milyon dolara denk gelen yüzde 23’lük kısmı karşılandı. Diğer taraftan Suriyeli sığınmacıların Türkiye’de kalması karşılığında proje bazlı olarak 6 milyar Euro kaynak taahhüt eden AB’den şu ana kadar Türkiye’ye aktarılan miktarın 4.1 milyar Euro’da kaldığı tahmin ediliyor.