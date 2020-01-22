4 milyonluk pist bilmecesi 

SÖZCÜ’nün dün gündeme getirdiği “Devlet parasıyla AKP’linin oteline özel pist” haberi tartışma yarattı. Haberde, AKP’li Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman’ın, Erikbeli Yaylası’ndaki oteline, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açık talimatı üzerine helikopter pisti yapımı için ihale açılmıştı. Özellikle pistin 4 milyon 98 bin lira olarak açıklanan maliyeti tepki gördü.

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Projenin yapım ihalesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun, deprem, sel gibi doğal afetler için öngördüğü istisna 21b-Pazarlık usulüyle gizli kapaklı yapıldığı için yapılacak işin teknik detayları kamuya açık değil. Teknik şartname gizlendiği için net bir hesaplama yapmak da mümkün olmuyor.

Sektörün uzmanları, o konumda, 70 odalı küçük bir otel için yapılacak pistin, tüm teknik gerekleriyle birlikte maliyetinin belirtilen rakamın çok çok altında gerçekleşebileceğini kaydediyor.

Havacılık uzmanları, bir helikopterin iniş yapması için, 25 metreye 25 metre bir alanda demir ızgara üzerine dökülecek 25 santimetre kalınlığındaki betonun temel olarak ihtiyacı karşılayabileceğini dile getiriyor.

Kamunun son yıllarda açtığı helikopter pisti yapımı ihalelerinde ortaya çıkan rakamlar da Tonya’da yapılacak pistin maliyetiyle ilgili soru işaretlerini artırıyor.

İşte kamu tarafından yaptırılan bazı helikopter pisti ihaleleri:

Betonarme taş karakol binası ve helikopter pisti yapım işi, Hakkari

Sözleşme Tarihi : 04.12.2019

Bedeli : 3 milyon 10 bin TL

Helikopter Pisti Yapım İşi, Derecik

Sözleşmenin Tarihi : 09.10.2019

Bedeli : 677 bin TL

Arkamış Helikopter Pisti ve Sert Zemin Düzenleme Yapım İşi, Gaziantep

SözleşmeninTarihi : 26.02.2019

Bedeli : 690 bin TL

Kepez Yangın Gözetleme Kulesi Helikopter Sahası Beton Alanı Yapımı, Manisa

Sözleşmenin Tarihi : 30.10.2018

Bedeli : 38 bin TL

Kerim Kök Kışlası Nizamiye Binası Yapımı ile Personel Bekleme Binası ve CH-47 Ağır Yük Helikopteri İniş ve Kalkış Pisti Yapılması, Şereflikoçhisar

Sözleşmenin Tarihi : 11.10.2018

Bedeli : 2 milyon 888 bin TL

Orman Bölge Müdürlüğü Helikopter Sahası Beton Alanı Yapımı, İzmir

Sözleşmenin Tarihi : 25.06.2018

b) Bedeli : 30 bin 830 TL

Genhataman Kışlası Helikopter İniş Alanı İnşa Edilmesi İşi Gaziantep

Sözleşmenin Tarihi : 16.05.2018

Bedeli : 2 milyon 765 bin TL

Devlet Hastanesi Helikopter acil iniş pisti Yapımı-Karaman

SözleşmeninTarihi : 18.08.2015

Bedeli : 134 bin 995 TL

Devlet Hastanesi Helikopter Pisti İnşaatı, Ordu

Sözleşmenin Tarihi : 03.10.2012

Bedeli : 220 bin TL

Helikopter İniş-Kalkış Pisti, Yalova

Sözleşmenin Tarihi : 04.05.2012

Bedeli : 77 bin TL

Devlet Hastanesi Helikopter İniş-Kalkış Alanı Yapım İşi, Bilecik

Sözleşmenin Tarihi : 03.11.2011

Bedeli : 31 bin 500 TL

İl Sağlık Müdürlüğüne Bağlı helikopter pisti İnşaat ve tesisat işleri yapımı, Kayseri

Sözleşmenin Tarihi : 13.07.2011

Bedeli : 20 bin TL