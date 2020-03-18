4 soruda test kitleri

Test kitleri ne işe yarıyor?

Test kitleri bir kişide corona virüsü olup olmadığını ortaya koyuyor.

Test kitlerinden vatandaş alabilir mi?

Hayır, test kitlerinden vatandaş alamıyor. Test kitleri hastaneler tarafından satın alınabiliyor. Test kitleri sonuçları analiz edebilen uygun hastaneler tarafından kullanılabiliyor.

Test kitinin maliyeti ne kadar?

Sözcü Gazetesi yazarı Çiğdem Toker’in bugün köşesinde verdiği bilgilere göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Meclis’te bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada kitlerin maliyetinin 300 TL’den 75-80 TL’ye düştüğünü söyledi.

Türkiye’de test kitlerini kim üretiyor?

Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Bioeksen firması ortaklığında geliştirilen ancak ticari satış hakları Sağlık Bakanlığı’na bağlı Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş.’de (USHAŞ) olan “Covid-19 RT-qPCR Tespit Kiti”nin yurt dışı tanıtım ve satış faaliyetleri sürüyor.

Aynı zamanda 2010 yılında kurulmuş olan Anatolia Geneworks isimli şirket de test kitleri satışı yapıyor. Anatolia Geneworks pek çok ülkeye ihracat da yapıyor.

Vice News’a açıklamalarda bulunan şirketin kurucularından Elif Akyüz aralık ayında Çin’de ortaya çıkan virüsün kısa sürede dünyaya yayılacağını tahmin ettiklerini ve bu doğrultuda çalışmaya başladıklarını söylüyor ve Covid-19’dan önce SARS ve MERS gibi corona virüsü tiplerine karşı hazırlıklı olduklarını da ekliyor.

BİR ÇOK ÜLKEYE İHRACAT

Test kitlerini uluslararası referanslar doğrultusunda hazırladıklarını anlatan Akyüz İtalyan hastanelerinde denendikten sonra kitlerin sağlıklı çalıştığını gördüklerini de ifade ediyor.

Akyüz, “Haftalar içerisinde İtalya, Birleşik Krallık, Fransa, Polonya, Ukrayna, Portekiz, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan, Güney Afrika, Türkmenistan, Ürdün, Mısır, Kanada, Gürcistan ve Moldova’ya 150 binden fazla test kiti sattık” diyor.

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