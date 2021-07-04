4 Temmuz corona virüsü tablosu açıklandı! İşte son durum

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Bugün 216 bin 252 test yapıldı ve 4 bin 418 yeni vaka tespit edildi. Can kaybı da 50 arttı. Son 24 saatte, 4 bin 161 kişinin daha sağlığına kavuştu.

TABLO DEĞİŞTİ

Öte yandan Sağlık Bakanlığı, corona virüsü verileriyle ilgili yayımladığı günlük tabloda değişikliğe gitti. Güncellenen tabloda corona verilerinin yanı sıra aşılama sayılarına da yer verildi.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilerle ilgili yeni tabloyu sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı;

“Artık vaka sayılarını ve aşı programının seyrini yeni bir ekrandan izleyeceğiz. Daha önce paylaştığımız tüm detayları ise haftalık raporlar halinde yayınlamaya devam edeceğiz. İller aşı olmada yarışacak.”

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Sağlık Bakanlığı’nın 3 Temmuz verilerine göre, 218 bin 924 test yapılırken semptom gösteren 478 hastayla birlikte 4 bin 537 yeni vaka tespit edilmişti. 45 kişi hayatını kaybederken 4 bin 913 kişi de sağlığına kavuşmuştu.