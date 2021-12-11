40 binden fazla kişi corona protestosu için sokağa çıktı

Avusturya’nın başkenti Viyana’da yaklaşık 44 bin kişi Covid-19 kısıtlamalarını prtoesto etmek için yeniden sokağa indi.

Avusturya’da Covid-19 kısıtlamalarına karşı düzenlenen protestolar devam ediyor. Başkent Viyana’da geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu haftada yaklaşık 44 bin kişi sokağa inerek, hükümetin Covid-19’a karşı uyguladığı kısıtlamaları ve hükümetin aldığı zorunlu aşı kararını protesto etti.

“BİZ İNSANIZ”

Göstericiler, sık sık “Biz insanız” ve “Direniş” sloganları atarken, ellerinde ise “Zorunlu aşıya hayır” ve “Çocuklarımızdan elinizi çekin” yazılı pankartlar taşıdı. Yaklaşık bin 400 polisin görev aldığı protestoda, 3 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Avusturya Özgürlük Partisi lideri Herbert Kickl yaptığı konuşmada, protestoların devam edeceğini açıkladı.

Viyana’nın dışında Klagenfurt’ta yaklaşık 2 bin 500 kişinin, Linz’de ise 150 kişinin kısıtlamaları protesto ettiği bildirildi.

İLK ÜLKE OLMUŞTU

Öte yandan Avusturya, artan Covid-19 vakalarının ardından kış mevsimi öncesi sokağa çıkma yasağı ilan eden ilk Avrupa ülkesi olmuştu. Hükümet ayrıca, şubat ayından itibaren Covid-19 aşısını zorunlu hale getirmeyi planlarken, 14 yaş ve üzeri kişilerin aşı olmayı erteledikleri her 3 ayda bir 3 bin 600 euro para cezası ödemelerini içeren yeni düzenlemeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Avusturya’da salgının başından bu yana 1 milyon 225 bin 555 kişide Covid-19 tespit edilirken, 13 bin 143 kişi ise Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

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