40 günlük bebeği kapının önüne bırakıp kaçan kadın: Babasına ders vermek istedim

Akılalmaz olay Adana‘da meydana geldi. Şehirdeki bir masaj salonunda çalışan Ayşe E., dini nikahla birlikte yaşadığı Celal Y.‘den hamile kaldı. 40 gün önce doğum yapan genç kadın doğurduğu kız bebeğe Masal ismini verdi.

İddiaya göre Celal Y. bir süre sonra Ayşe E. ve çocuğuyla ilgilenmemeye başladı. Bunun üzerine Ayşe Y., 40 günlük kızı Masal’ı, Celal Y.’nin erkek kardeşinin evinin önüne bırakarak kaçtı.

KUNDAĞA TELEFON NUMARASI BIRAKMIŞ

Alışverişten döndüğünde, kapının önünde kundaklanmış Masal’ı gören erkek kardeş, polise haber verdi. İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Masal bebeğin annesini, kundağa bıraktığı kağıttaki telefon numarasından arayan polis, “40 günlük bebek bırakılır mı? Sen nasıl bir annesin? Kocanla arandaki problemleri böyle mi çözüyorsun?” dedi.

BEBEĞİN BABASINA ULAŞILAMADI

Masal bebek, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Bebeğin anne ve babası ise ifadeleri alınmak üzere emniyete çağrıldı.

Celal Y., Adana’da olmadığı için emniyete gelmezken, Ayşe E. verdiği ifadesinde “Benimle ve bebekle ilgilenmiyordu. Ders vermek istedim” dedi. Halen hastanede olan Masal bebek, ailesinin kabul etmemesi durumunda şehirdeki Sevgi Evleri’ne yerleştirilecek. (DHA)