Gün Başlıyor’da Can Ataklı, Erdoğan’ın Suriyelilere harcadığını söylediği 40 milyar dolara, Avrupa Birliği’nin yapmadığı söylenen yardımlara değiniyor. Ataklı, FETÖ’nün siyasi ayağı tartışmalarının arka planını yorumladığı programda, Libya ve Doğu Akdeniz krizini değerlendiriyor. Tele1'e destek olmak için:
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Anasayfa Alaturka Online “40 milyar doları nereye harcadınız?” – Gün Başlıyor (23 Ocak 2020)