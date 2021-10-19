40 yıl önce gıdadan zehirlenenler İspanya’da müze işgal etti

İspanya’da 40 yıl önce meydana gelen toplu gıda zehirlenmesinden hayatta kalanlar müze işgal etti, intihar tehdidinde bulundu

İspanya’da 40 yıl önce meydana gelen toplu gıda zehirlenmesi sonucu kalıcı ve ağır sağlık sorunları çeken bir grup, başkent Madrid’teki El Prado müzesini işgal ederek yetkililerin kendilerine yardım etmemesi halinde intihar etme tehdidinde bulundu.

Reuters’ta yer alan habere göre, sanat galerisinde çekilen fotoğraflarda, biri tekerlekli sandalyede olan altı kişinin ressam Diego Velazquez’in “Las Meninas” tablosunun önünde pankart tuttukları görüldü. Diğer bir grup ise galerinin dışında toplandı.

Zehirlenme olayının kurbanlarını temsil eden “Hâlâ Hayattayız” derneğinin Reuters’a yaptığı açıklamaya göre, polis protestoculardan ikisini gözaltına aldı ve diğerleri öğle saatlerinde müzeden ayrıldı.

Derneğin verdiği bilgiye göre 40 yıl önce meydana gelen gıda zehirlenmesinde 5 bin kişi hayatını kaybederken ve 20 bine yakın kişi de tedavi edilemeyen kalıcı sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kaldı.

Gıda zehirlenmesi endüstriyel bir yağın başka yağlarla karıştırılarak zeytinyağı olarak satılması sonucu meydana geldi. İlk Madrid’de rastlanan vakalar ülkenin farklı yerlerinde de tespit edildi.

Müze dışındaki gösteriye katılan bir kadın, “Bizler hastayız. Fiziki anlamda kimliğimizde yazandan 20 yıl daha yaşlıyız” dedi.

Science Direct internet sitesinde yer alan bilgiye göre zehirli yağ yaklaşık 100 bin kişi tarafından tüketildi. 20 bin kişide vücut deformasyonundan akciğer yetmezliğine kadar çeşitli tıbbi sorunlar görüldü. Yaklaşık 10 bin kişi hastaneye kaldırıldı. Science Direct’te yer alan bilgiye göre olayda 300’den fazla kişi hayatını kaybetti.

Grubun talepleri arasında Ekim ayı sonuna kadar Başbakan Pedro Sanchez ve arabulucularla bir toplantı yapılması ve dünyanın en büyük gıda zehirlenmesi olaylarından birinde hayatta kalan kurbanların tıbbi masraflarını karşılamak için para verilmesi yer alıyor.

İspanya hükümeti veya Prado müzesinden konu hakkında bir açıklama yapılmadı.