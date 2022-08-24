400 kilometrelik Zafer ve Anma Yürüyüşü başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi kentin kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümünde Kocatepe’den başlayıp İzmir’de sonlanacak Zafer ve Anma Yürüyüşü’nün hazırlıklarını tamamladı. Yürüyüş öncesinde konaklamak için Afyon Yeşilçiftlik’te kamp alanı kuruldu. 400 kilometrelik Zafer ve Anma Yürüyüşü bu gece başlayacak.

İzmir’in kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Afyon Kocatepe’den başlayıp İzmir’de sonlanacak 400 kilometrelik Zafer ve Anma Yürüyüşü bu gece başlayacak. Yürüyüşe katılacak kafilenin konaklaması için Afyon Yeşilçiftlik’te kamp alanı kuruldu. Büyük Taarruz öncesi Türk ordusuna kucak açan Yeşilçiftlik 400 çadıra ev sahipliği yapıyor. Alana seyyar duş alanları ve tuvaletler de yerleştirildi.

KAFİLEYE 3 ÖĞÜN YEMEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Zafer ve Anma Yürüyüşü boyunca yemek ve ikram dağıtacak. Kafilenin İzmir’e kadar sürecek yürüyüşünde 15 araç ve bir mobil tır, çorba, kumanya ve 3 öğün yemek verecek. Kocatepe yürüyüşünde de 5 bin kişilik çorba ve karakılçık ekmeği dağıtılacak.

173 SPORCU YÜRÜYECEK

Lisanslı dağcı, sporcu ve gönüllü gençlerden oluşan yürüyüş kafilesi, bağımsızlık mücadelesinin hürriyet ve istiklal coşkusuyla mayalandığı 400 kilometrelik Zafer Yolu’nu atalarımızın geçtiği köy ve kasabalardan geçerek 14 günde tamamlayacak. Tarihi yürüyüşün ilk etabında 31’i Anadolu’nun değişik kentlerinden olmak üzere toplam 65 dağcılık kulübü üyesi sporcu ve vatandaşlar katılacak. 4 etap olarak planlanan Zafer Yürüyüşü’nde toplam bin kişi yürüyecek. 400 kilometrelik destansı yürüyüşün tamamında ise 68 kadın sporcu olmak üzere toplam 173 sporcu olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Zafer ve Anma Yürüyüşü kapsamındaki etkinlikler Büyük Taarruz öncesi Türk ordusuna kucak açan Dereçine’de bu akşam başlayacak.

Açılış İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Milli Kütüphane Vakfı Başkanı Ulvi Puğ ve Prof. Dr. Ergün Aybars’ın konuk olarak katılacağı “Barış ve Türkiye Söyleşisi” ile yapılacak. Aynı gece ünlü sanatçı Haluk Levent de sahne alacak. Konserin ardından Dereçine’den Yeşilçiftlik’e düzenlenecek 8 kilometrelik halk yürüyüşüyle Zafer ve Anma Yürüyüşü bu gece başlayacak. Kafile geceyi Yeşilçiftlik’teki kamp alanında 100 yıl önceki savaş koşullarında; tam sessizlik içinde geçirecek.