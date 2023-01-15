400 milyon metrekare arazi daha…

Bakan Kurum, 400 milyon metrekare Hazine arazisinin yatırımcılara verileceğini açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı açıklamada, 400 milyon metrekare Hazine arazisinin de yatırımcılara verileceğini bildirdi.

Arazilerin 100 milyon metrekaresi turizm, sanayi, sağlık ve eğitim yatırımları için, 300 milyon metrekaresi ise rüzgar ve güneş enerjisi santralleri kurulmak üzere tahsis edilecek.

Kurum, “100 milyon metrekare Hazine taşınmazını turizm, sanayi, sağlık, eğitim, hayvancılık yatırımları için yatırımcılarımıza sunacağız. Çevre dostu yenilenebilir enerji santrallerimize ve yeşil yatırımcılara arazi noktasında destek oluyoruz. 300 milyon m² Hazine arazisini Rüzgâr ve Güneş Enerjisi Santralleri kurulmak üzere kamuya ve özel iştiraklere sunacağız” dedi.

Son dönemde paraya sıkıştıkça Hazine arazisi satan iktidarın seçimlerin hemen öncesinde 400 milyon metrekarelik devasa kamu arazisini özel sektöre vermek üzere çalışma yürütmesi kafalarda soru işareti bıraktı.

Hazine arazilerinin bazı otel, hastane ve özel okul patronlarıyla enerji yatırımcısı ve sanayicilere adrese teslim şeklinde verilmesinden endişe ediliyor.