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7 Mayıs 2023
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400 TL anlaşmazlığı! Ortalık karıştı

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Diyarbakır’da akraba iki aile arasında markette ‘400’ TL ile yapılan market alışverişinde tartışma çıktı.

Aileler arasında çıkan tartışmaya diğer yakınların da dahil olmasıyla sözlü tartışma silahlı, sopalı ve taşlı kavgaya dönüştü.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polislere de taşlı saldırı yapılması üzerine polis gruba gaz sıktı.

Polisinin müdahalesi sonucu gruplar ayrıldı. Olayda 3 kişi darbedilerek yaralandı, bir ticari araç da hasar gördü. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken olayı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)

Alaturka Online
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