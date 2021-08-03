400’den fazla Mehmetçik alevlere müdahale ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yangın söndürme ve tahliye çalışmalarına desteğinin sürdüğünü duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ülke genelindeki yangınların söndürme çalışmalarına destek verdiğini belirterek Twitter hesabından açıklama yaptı.

MSB’den yapılan açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetleri, pek çok bölgede yangın söndürme ve tahliye çalışmalarına desteği sürdürüyor. 400’den fazla Mehmetçik; 3 İHA 4 helikopter 2 çıkarma gemisi 50’den fazla itfaiye, arazöz ve iş makinasıyla görev yapıyor. TSK verilecek her türlü ilave göreve hazırdır” ifadeleri kullanıldı.