41. Gün filminin oyuncuları kimler? İşte 41. gün konusu ve oyuncuları…

41. Gün filmi bu akşam televizyonda yayınlanacak. Orijinal adı ‘Adrift’ olan 41. Gün filminin oyuncuları kimler, konusu ne?

41. Gün ilgi çekici konusu ve oyuncu kadrosuyla merak edilen filmler arasında. Gerçek bir hikayeden uyarlanan film, tanıştıktan kısa süre sonra birbirlerine aşık olan ve hayatlarının macerasına doğru yelken açan iki insanı anlatıyor. İşte 41. Gün konusu ve oyuncu kadrosu…

41. GÜN KONUSU VE OYUNCULARI

41 Gün filminin konusu: Gerçek bir hikayeden uyarlanan film, tanıştıktan kısa süre sonra birbirlerine aşık olan ve hayatlarının macerasına doğru yelken açan iki insanı anlatıyor. Hevesli denizciler okyanusa açılırlar fakat yolculukları sırasında en büyük kasırga felaketlerinden birini yaşarlar. Kasırganın ardından kendine gelen Tami (Shailene Woodley), Richard’ın (Sam Claflin) ağır yaralandığını ve teknelerinin harabeye döndüğünü görür. Tami, kurtarılmak için hiçbir umudu olmadan, kendisini ve hayatı boyunca aşık olduğu tek adamı kurtarmak için gereken gücü ve kararlılığı kendinde bulmak zorundadır.

Baltasar Kormákur’un yönettiği 41 Gün filminin oyuncu kadrosunda Shailene Woodley, Sam Claflin, Jeffrey Thomas, Elizabeth Hawthorne, Grace Palmer, Tami Ashcraft, Kael Damlamian ve Luna Campbell yer alıyor.