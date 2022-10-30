41 kişi hayatını kaybetmişti! Bilirkişi yeniden Bartın’daki madende

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Alaturka Online
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Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden faciasıyla ilgili bilirkişi heyeti ve savcılar yeniden maden sahasına girerek, incelemelerde bulundu, madencilerle görüştü. 

Yayınlanma: 19:59 – 30 Ekim 2022 Güncellenme:

41 kişi hayatını kaybetmişti! Bilirkişi yeniden Bartın’daki madende

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne ait maden ocağında 41 madencinin yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturma devam ediyor.

24 KİŞİNİN İFADESİ ALINIYOR

Hakkında gözaltı kararı bulunan 25 kişiden gözaltına alınan 24 kişinin ifadeleri emniyette alınıyor. Gözaltındaki kişilerin yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

3 SAAT İNCELEME YAPILDI

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen 6 savcı, 7 kişilik bilirkişi heyeti, madencilerin avukatları, Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak ve Bartın Baro Başkanı Ferhat Parlatır bugün facianın yaşandığı maden sahasına gelerek, incelemelerde bulundu, mekanizasyon ve bilgisayar alanları ile görevli madencilerle görüştü.

YANGIN DEVAM EDİYOR

3 saat süren incelemelerde heyet, yangının halen devam etmesi nedeniyle yeraltına girmedi. (DHA)

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