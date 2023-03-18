41 milyar lirayı kaybettik başımız sağ olsun

Depremin vurduğu illerde vatandaşlar konteyner kent, çadır, tuvalet, banyo beklerken; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun çay, şeker, terlik eksiğini dillendirmesi tartışmayı alevlendirdi. “Türkiye Tek Yürek” kampanyasında toplanan 115 milyar liranın nerede olduğu sorusuna yanıt veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın kampanyada taahhüt edilen 115 milyar 146 milyon liradan, 74 milyar 118 milyon liranın hesaplara yatırıldığını açıkladı. Ancak kalan 41 milyar liranın akıbetine ilişkin net bir yanıt gelmedi.

41 MİLYAR NEREDE?

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan ülkeyi yönetenlerin toplanan paralarla ilgili hiçbir zaman şeffaf olmadığını, bugün de aynı davranışı sergilediklerini söyledi. Emecan, “Bu 41 milyarı kimlerin yatırmadığı, kamu bankalarından mı, müteahhitlerden mi, kimlerden beklendiğinin açıklanması gerekiyor” dedi.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül de bağışlanan 41 milyar liranın akıbetini

merak ettiklerini belirterek, “O paraların hesabı verilecek. Bu işin peşini bırakmayacağız” ifadesini kullandı.

115 MİLYAR NEREDE?

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ise “Şov yaparak topladığınız 115 milyar lira vardı, nerede o paralar” sorusunu yöneltti.