44 milyon liralık, 461 bin askıda fatura ödendi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, bir yıllık pandemi sürecinde, ihtiyaç sahibi vatandaşların 44 milyon lira tutarındaki 461 bin 908 adet faturasının “Askıda Fatura” kapsamında ödendiğini bildirdi. 11 büyükşehir belediyesinin, su faturasını ödeyemeyen 1 milyon 173 bin abonenin suyunu kesmediğini belirten Torun, belediyelere ait işyerlerinin 15 bin 251 adet kira ücretinin de ertelendiğini kaydetti.

ASLA YILMIYORUZ

Torun şunları söyledi: “Bizim belediyelerimiz, sonuçları içine sindiremeyen iktidarın baskılarına rağmen tıkır tıkır çalışıyor. Önündeki tüm engelleri halkla birlikte aşıyor. Soruşturmalar açıyorlar yılmıyoruz, bağış kampanyalarını engelliyorlar, kaynakları kesiyorlar bir yolunu bularak, hizmeti vatandaşa götürüyoruz. Belediyelerimiz pandemide 10 milyon vatandaşa ayni ve nakdi yardımda bulundu. Dayanışma engel tanımaz.”

CHP’li Torun, “Erdoğan belediyelerimize saldıracağına teşekkür etmeli, başarılı hizmetlerinin devamı için de dua etmelidir. Erdoğan 19 yılda yoksulluğa mahkum ettiği milletimizin sorunlarına kafa yormalı. Vatandaşa hizmeti engelleyerek siyasi menfaat sağlayacağını düşünen bu sorunlu zihniyet, artık boşa uğraştığını görmeli, belediyelerimizin yakasından düşmeli ve onlara gölge etmemelidir” dedi.