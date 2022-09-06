455 kişilik kadroya 113 bin 812 başvuru

Her 10 gençten 2’sinin işsiz olduğu Türkiye’de iş ilanlarına yapılan rekor başvurular yaşanan dramın yakıcı boyutunu ortaya koyuyor.

■ Cem YILDIRIM

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Utanmadan sıkılmadan diyorlar ki işsizlik var. Ne işsizliği ya? Yeter ki iş istesin vatandaş, iş çok” dese de 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 20.3’e yükseldi. Resmi işsizlik oranı yüzde 10.3, dar tanımlı işsiz sayısı 3 milyon 654 bin, geniş tanımlı işsiz sayısı 8.2 milyon kişiye çıktı.

Kamu kurumlarındaki işçi kadrolarına yapılan yoğun başvurular da yaşanan işsizliğin yakıcı boyutunu ortaya koyuyor. Son bir haftada çeşitli kamu kurumları tarafından açılan toplam 455 kişilik işçi kadrosu için tam 113 bin 812 kişi başvuru yaptı.

■ Adıyaman Gençlik ve Spor il Müdürlüğü’nde açılan 6 kişilik temizlik görevlisi kadrosuna 3 bin 813 kişi başvurdu. Sağlık Bakanlığı‘nın 19 temizlik görevlisi kadrosuna başvuranların sayısı ise 17 bin 86 kişi oldu. Başvuranların 2 bin 170’i 2 yıllık yüksekokul-ön lisans mezunu. 6 şoför kadrosuna da 4 bin 089 kişi başvurdu.

■ İstanbul’da 100 güvenlik kadrosuna 3 bini ön lisans, 2 bin 57’si dört yıllık lisans mezunu 16 bin 583 kişi başvurdu.

■ Şanlıurfa’da 60 temizlik işçisi kadrosuna 53 bin 224 kişi, 3 şoför kadrosuna 6 bin 17 kişi başvurdu.

■ Aksaray Üniversitesi’nin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne alınacak 261 personel için 13 bin kişi başvurdu.