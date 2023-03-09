47 kişi aynı noktada hayatını kaybetmişti, korkunç bir iddia daha…

Diyarbakır’da altında 3 katlı AVM bulunan Diyar Galeria sitesinin çöken C bloğuna denk gelen market, dikimevi ve spor salonunda kolon ve kiriş kesildiği iddialarıyla ilgili soruşturma devam ederken, sitede yakınlarını kaybedenlerin dile getirdiği korkunç bir iddia ise Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosunca araştırılıyor.

Yakınlarını kaybeden aileler, Diyarbakır’a doğalgazın 2009 yılında gelmesinden önce Galeria’nın ısınma sisteminin kömür ile yapıldığını, ancak doğalgaza geçişle birlikte yıkılan C bloktaki kapıcının bu görevinden ayrıldığı, sitenin bu tarihten sonra temizlik hizmetini dışarıdan aldığını söylediler.

AVM BOŞALINCA HIRSIZLIK ARTTI

4 bloklu sitenin altındaki 3 katlı AVM’nin yıllar içinde esnaflar tarafından boşaltıldığı, dükkânların yüzde 90’ının boş olduğu ve son olarak merkez İlçe Tapu Müdürlüklerinin geçici bir süreliğine burada faaliyet yürüttüğü, tapunun da burayı boşaltmasından sonra AVM’de market ve birkaç dükkân dışında tüm dükkanların kapalı olduğu öğrenildi. Esnafların AVM’yi boşaltmasıyla güvenliğin de olmadığı AVM hayalet bir görünüm alırken, bu kez hırsızlık olayları arttı.

MERDİVEN AVM’DEN KONUTLARA ÇIKIYORDU KAPI TAKMIŞLAR

Karmaşık bir projeye sahip AVM’nin üzerindeki 4 bloklu konutlara geçiş zeminden merdivensiz olarak AVM’nin bittiği 3 kata kadar asansörle gerçekleşirken, AVM’nin içinden de merdivenle üst kattaki konutlara geçiş sağlanıyordu.

Ancak dükkânların kapatılması ve AVM’de güvenliğin olmaması nedeniyle müşteri gibi AVM’ye giren hırsızlar, AVM’den konutlara çıkan merdivenleri kullanarak konutlarda hırsızlık yapınca site yönetimi de AVM’nin içinden konutlara açılan merdivenlerin başına demir kapı taktırıp kilitledi.

Yıkılan blokta deprem anında evlerinden çıkarak merdivenin bulunduğu kapıya yönelen vatandaşların demir kapının kilitli olması ve binada kapıcının da olmaması nedeniyle kaçamadıkları ve burada yaşanan izdiham sonucu enkaz alında kalarak feci şekilde can verdikleri ifade edildi.

CENAZELERİN ÇIKTIĞI NOKTA AİLELERİN İDDİASINI DOĞRULUYOR

Yakınlarını kaybedenlerin bu iddiası arama ve kurtarma çalışmaları sırasında da doğrulandı. AFAD ekiplerinin yıkılan bloğun merdiven boşluğuna denk gelen bölgede 47 cenaze çıkardığı öğrenildi.

Vahim durum bununla da sınırlı kalmadı. Galeria’daki 4 bloğun ortasından geçen ve her bloğa ait olan yangın merdivenlerinin de zemin kata kadar inişinin olmadığı, AVM’nin bulunduğu terasa kadar inişinin olduğu, buradaki acil çıkış kapılarının da hırsızlık olaylarına karşı kilitli olması nedeniyle hiçbir şekilde acil-çıkışının olmadığı öğrenildi.

İmar yönetmeliği ve mevzuata göre, yangın merdivenlerinin acil durumlarda zemin kata kadar inişinin olması ve çıkış kapısının da açık olması gerekiyor. Galeria sitesinin 4 bloktaki yangın merdivenlerinin zemin kat yerine yine AVM’lerin bulunduğu 3. kattaki teraslara inişinin olduğu belirlendi.

Görevlendirilen bilirkişiler bu iddiaları da araştırırken hazırlanacak olan raporlara sadece yıkılan binaların kolon kesme, kötü zemin ve statik durumunun ele alınmayacağı, AVM-konut arasındaki bağlantıyı sağlayan merdivenler ile yangın merdivenlerinin projedeki durumuna da bakılacağı öğrenildi. Sonradan bir değişiklik yapılıp yapılmadığına dair rapor tutulacak.

KAZAN DAİRELERİNE 14 YIL GİRİLMEMİŞ

2009 yılında binanın doğalgaz sistemine geçiş yaptıktan sonra C ve D blokların eksi katlarında kömürlü kalorifer kazanlarının bulunduğu kazan dairelerinin de 14 yıldan beri herhangi bir bakım ve onarımdan geçirilmediği, buradaki bazı taşıyıcı kolonların kalorifer kazanlarından sızan su nedeniyle oksitlendiği, dökülmeler ve kırıklar oluştuğu bildirildi.

12 TUTUKLU VAR, PROJEYE RUHSAT VERENLERE İLİŞKİN BİR İŞLEM YOK

Galeria soruşturmasında aralarında yüklenici firma sahibi müteahhit ile kardeşi, kolon kestiği ileri sürülen market, tekstil atölyesi ve spor salonu işletmecisinin de aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanırken, onlarca kişinin ölümüne yol açan projenin onay aşamasında yer alan dönemin yerel yöneticileri hakkında ise şu ana kadar herhangi bir soruşturma olmadığı öğrenildi.