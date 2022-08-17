47,9 milyar lira tutarındaki 25 ihale yargıya taşındı

CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, aralarında Atatürk Havalimanı tesislerinin parçalanmasına neden olan projenin ihalesi de olmak üzere 47,9 milyar lira tutarındaki 25 ihaleyi yargıya taşıdı.

CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 47,9 milyar lira tutarındaki 25 ihalesini yargıya taşıdı.

İhaleler arasında Atatürk Havalimanı taksi yollarının kırıldığı, Yapı & Yapı A.Ş.’nin aldığı ihale de bulunuyor.

Yavuzyılmaz, ‘görevi kötüye kullanma’ ve ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçlarından dolayı şikayette bulundu.

İHALELER AÇIK USULLE YAPILMIYOR

Ayrıca AKP‘ye yakın şirketlerin davet edilerek, yüksek bedellerle ihalelerin verildiği belirtildi. 21/B maddesine özel vurgu yapıldı.

Bu madde yoluyla ihaleler açık usulle yapılmıyor. Bu şartın kullanılmasını gerektiren özel şartlar, doğal afet, salgın hastalık, acil durum, yapım tekniği özellik arz eden işler. Fakat buna rağmen ihalelerde çoğu kez bu yol kullanılıyor.

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

*Atatürk Havalimanı pistlerini kıran Yapı ve Yapı A.Ş’ye peşkeş çektiği 6 ihale dahil toplam 25 ihalesini yargıya taşıdım. Kanundaki koşullar oluşmadığı halde pazarlık usulüyle adrese teslim yapılan 25 ihalenin güncel tutarı: 47.953.810.711 TL

*21/b pazarlık usulü ihale: Doğal afet, salgın hastalık, acil durum, yapım tekniği özellik arz eden işler için kullanılması gereken bir yöntem.

*Bu yöntemde ihaleye sadece belli şirketler davet ediliyor, ihaleye de sadece bu şirketler girebiliyor.

İhaleleri alan şirketler arasında Yapı&Yapı şirketi gibi Kolin, Kalyon, Limak, REC gibi şirketler de yer alıyor.

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