5 Ağustos 2021 güncel corona virüsü (koronavirüs) verileri açıklandı! İşte son durum

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 4 Ağustos 2021 Perşembe gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 108 kişi hayatını kaybetti. Günlük vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 5 Ağustos verilerine göre, 245 bin 152 test yapıldı.

TEST VE VAKA SAYISI DÜŞTÜ

Son 24 saatte, 24 bin 297 yeni vaka tespit edildi. Corona nedeniyle bugün 108 kişi ise hayatını kaybetti. Öte yandan 6 bin 636 kişi sağlığına kavuştu.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 4 Ağustos verilerine göre, 262 bin 48 test yapılmıştı. Dün, 26 bin 822 vaka tespit edilirken, 122 kişi hayatını kaybetmiş ve 6 bin 96 kişi sağlığına kavuşmuştu.